Operativo “Verano Seguro”: piden a bañistas uso responsable de los ríos y arroyos

Con el objetivo de un “Verano Seguro”, la Prefectura Naval dio a conocer una serie de recomendaciones para los bañistas, especialmente para los que usufructúan las playas instaladas en los ríos de nuestro país a lo largo del territorio nacional.
El contralmirante Óscar Chamorro, prefecto general naval, manifestó que en el Año Nuevo se registró menos incidentes que en Navidad, especialmente en los ríos Paraguay y Paraná.
“Insistimos, dentro del marco de la Campaña Verano Seguro 2026 en el uso responsable de nuestras aguas para uso recreativo, donde bañistas y personas en embarcaciones deben cumplir con el mínimo de seguridad para que al final de la jornada sea un momento de felices recuerdos y no con hechos que lamentar”, indicó.
Enfatizó en que el agua y el alcohol no se mezclan y que la prevención salva vidas.
El número habilitado para emergencias es el 0982 164 173.
Recomendaciones para bañistas
- Elegir horarios seguros: bañarse antes de las 11:00 y después de las 16:00, para evitar la exposición prolongada al sol en horas pico (riesgo de insolación).
- Protección personal y consumo responsable: usar protector solar (FPS 30 o más), reaplicarlo cada dos horas. Utilizar gorro, lentes de sol y ropa liviana para prevenir golpes de calor. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas antes y durante el baño, ya que el alcohol reduce los reflejos, altera el equilibrio y aumenta el riesgo de accidentes y ahogamiento.
- Hidratación constante: beber agua frecuentemente, aunque no se tenga sed. Priorizar agua potable para evitar deshidratación y golpes de calor.
- Respetar la señalización: obedecer banderas, carteles y advertencias. No ingresar a zonas prohibidas o peligrosas como corrientes, pozos y áreas de embarcación.
- No ingresar al agua solo: bañarse siempre acompañado. Los niños deben estar bajo supervisión constante, incluso en zonas poco profundas.
- Precaución en ríos y lagos: evitar zambullidas porque puede haber troncos, piedras o desniveles. Prestar atención a corrientes, remolinos y cambios bruscos de profundidad.
- Cuidado del ambiente: no arrojar basura al agua.