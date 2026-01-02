Nacionales
02 de enero de 2026 - 08:47

Operativo “Verano Seguro”: piden a bañistas uso responsable de los ríos y arroyos

Miembros de la Prefectura Naval Argentina, realizando la búsqueda del cuerpo del pescador en aguas del río Paraná. (Archivo).

El inicio de la temporada veraniega en nuestro país está marcada por la cantidad de ahogamientos que se reportan diariamente, especialmente en ríos. Desde la Prefectura Naval, las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa lanzan recomendaciones y habilitan un número de emergencia.

Con el objetivo de un “Verano Seguro”, la Prefectura Naval dio a conocer una serie de recomendaciones para los bañistas, especialmente para los que usufructúan las playas instaladas en los ríos de nuestro país a lo largo del territorio nacional.

El contralmirante Óscar Chamorro, prefecto general naval, manifestó que en el Año Nuevo se registró menos incidentes que en Navidad, especialmente en los ríos Paraguay y Paraná.

“Insistimos, dentro del marco de la Campaña Verano Seguro 2026 en el uso responsable de nuestras aguas para uso recreativo, donde bañistas y personas en embarcaciones deben cumplir con el mínimo de seguridad para que al final de la jornada sea un momento de felices recuerdos y no con hechos que lamentar”, indicó.

Enfatizó en que el agua y el alcohol no se mezclan y que la prevención salva vidas.

El número habilitado para emergencias es el 0982 164 173.

Recomendaciones para bañistas

  1. Elegir horarios seguros: bañarse antes de las 11:00 y después de las 16:00, para evitar la exposición prolongada al sol en horas pico (riesgo de insolación).
  2. Protección personal y consumo responsable: usar protector solar (FPS 30 o más), reaplicarlo cada dos horas. Utilizar gorro, lentes de sol y ropa liviana para prevenir golpes de calor. Evitar el consumo de bebidas alcohólicas antes y durante el baño, ya que el alcohol reduce los reflejos, altera el equilibrio y aumenta el riesgo de accidentes y ahogamiento.
  3. Hidratación constante: beber agua frecuentemente, aunque no se tenga sed. Priorizar agua potable para evitar deshidratación y golpes de calor.
  4. Respetar la señalización: obedecer banderas, carteles y advertencias. No ingresar a zonas prohibidas o peligrosas como corrientes, pozos y áreas de embarcación.
  5. No ingresar al agua solo: bañarse siempre acompañado. Los niños deben estar bajo supervisión constante, incluso en zonas poco profundas.
  6. Precaución en ríos y lagos: evitar zambullidas porque puede haber troncos, piedras o desniveles. Prestar atención a corrientes, remolinos y cambios bruscos de profundidad.
  7. Cuidado del ambiente: no arrojar basura al agua.