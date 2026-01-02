Operativo “Verano Seguro”: piden a bañistas uso responsable de los ríos y arroyos

Con el objetivo de un “Verano Seguro”, la Prefectura Naval dio a conocer una serie de recomendaciones para los bañistas, especialmente para los que usufructúan las playas instaladas en los ríos de nuestro país a lo largo del territorio nacional.

El contralmirante Óscar Chamorro, prefecto general naval, manifestó que en el Año Nuevo se registró menos incidentes que en Navidad, especialmente en los ríos Paraguay y Paraná.

“Insistimos, dentro del marco de la Campaña Verano Seguro 2026 en el uso responsable de nuestras aguas para uso recreativo, donde bañistas y personas en embarcaciones deben cumplir con el mínimo de seguridad para que al final de la jornada sea un momento de felices recuerdos y no con hechos que lamentar”, indicó.

Enfatizó en que el agua y el alcohol no se mezclan y que la prevención salva vidas.

El número habilitado para emergencias es el 0982 164 173.

Recomendaciones para bañistas