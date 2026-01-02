Verano Seguro: Armada Paraguay reitera recomendaciones para evitar tragedias en las aguas

Ya entrada la temporada de verano, aumenta la concurrencia de personas a playas y balnearios en todo el país, por lo que la Armada Paraguaya y el Ministerio de Defensa Nacional lanzaron esta semana una campaña denominada “Verano Seguro 2026”, que implica un refuerzo de personal y embarcaciones militares para colaborar en la seguridad en algunos de los principales destinos de bañistas, además de esfuerzos para concienciar a estos sobre las precauciones que deben ser tomadas para disfrutas de las playas y las aguas.

En conversación con ABC Cardinal este viernes, el contraalmirante Óscar Chamorro, prefecto general naval de la Armada Paraguaya, explicó que la campaña “Verano Seguro” fue lanzada con el objetivo de “prevenir, educar y asistir sobre el uso de las aguas con fines recreativos” y enfatizó que el éxito de la campaña depende en gran parte de la cooperación de la ciudadanía.

La campaña consiste en el despliegue de unos 500 efectivos de la Armada y la Prefectura Naval, además de unas 30 embarcaciones y vigilancia con drones, principalmente en playas de dominio público, con el objetivo de “disminuir la cantidad de afectados por sucesos luctuosos perfectamente prevenibles”, dijo el contraalmirante Chamorro.

Añadió que en 2025 se observó una disminución en el número de muertes por ahogamiento en los principales cursos de agua del país - los ríos Paraguay y Paraná - con relación al año pasado, aunque admitió que esa reducción en cifras es “ligera” y que los números de decesos de ese tipo aún “no son deseables”.

“El alcohol y el agua no se llevan”

El contraalmirante recordó que los bañistas deben tener en cuenta si las playas que visitan tienen habilitación medioambiental y de seguridad antes de ingresar al agua, y que deben prestar atención a las indicaciones de seguridad que pueden estar presentadas por escrito en las playas o indicadas por personal de resguardo.

Además, enfatizó que “el alcohol y el agua no se llevan”, por lo que es recomendable evitar ingresar al agua bajo los efectos de bebidas alcohólicas, ya que estas reducen “los reflejos y la conciencia del peligro”. Añadió que las personas que acuden a playas con menores de edad nunca deben perder de vista a estos.

En cuanto al uso de embarcaciones, tanto para la pesca deportiva como otros usos recreativos, el contraalmirante recordó que el uso de salvavidas a bordo para todas las personas en embarcaciones es obligatorio. Los conductores de esas embarcaciones deben estar habilitados por la Prefectura Naval y deben evitar realizar “maniobras riesgosas” cerca de bañistas o playas, añadió.

Para reportar emergencias en las aguas a la Prefectura Naval, la ciudadanía tiene disponible la línea de teléfono (0982) 164 173. Las personas que se encuentren en embarcaciones también pueden contactar por medio del canal 12 (banda marina) en caso de emergencias.