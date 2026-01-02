Hospital de Trauma reporta 3 muertos y casi 60 atenciones por accidentes de tránsito en Año Nuevo

En una conferencia de prensa este viernes, autoridades del Hospital de Trauma de Asunción, el principal centro de atención de emergencias traumatológicas en la capital y sus alrededores informó sobre el número de fallecidos y personas atendidas allí el 31 de diciembre y el 1 de enero pasados.

En total fueron atendidas 264 personas por urgencias en el Hospital de Trauma entre el miércoles y jueves últimos, y se registraron tres fallecimientos, según expuso el director de ese centro médico, el doctor Juan Fernández Valdovinos.

Una sola persona fue atendida ayer por una herida causada por una bala perdida, que le impactó en el pie y no revistió gravedad. El paciente no requirió internación y ya fue dado de alta, afirmó el médico.

Además, cuatro personas – entre ellas un menor de edad – fueron tratadas por lesiones causadas por petardos.

Como es habitual, un gran número de los pacientes atendidos entre el miércoles y el jueves sufrieron lesiones en accidentes de tránsito: 58 personas en total. El doctor Fernández estimó que más del 90 por ciento de los pacientes sufrieron accidentes que involucraron a motocicletas.

Más de 11.000 atenciones por accidentes en 2025

El doctor Fernández dio también cifras anuales de atención en el Hospital de Trauma y reveló que en total fueron atendidos allí 114.467 pacientes hasta el 31 de diciembre, y se realizaron 9.190 cirugías de urgencia o programadas, un número superior al del año pasado, cuando se registraron unas 8.500 intervenciones quirúrgicas.

En total fueron atendidos en todo el año 11.550 pacientes por accidentes de tránsito, 9.134 de los cuales estuvieron involucrados en percances con motocicletas.