Intenso movimiento por Reyes Magos en el mercado de San Lorenzo

En el mercado de San Lorenzo se siente el intenso movimiento por las ventas en el marco de la celebración por los Reyes Magos, en los que se hacen regalos para los niños, niñas y adolescentes.

Uno de los lugares que ya empezó con las ofertas para el día de los Reyes Magos es el Cotillón Santa Bárbara, un histórico lugar en el que hace casi 45 años recibe las cartas de los niños para los Reyes Magos para poder darle a los más pequeños de la casa lo que más quieren.

Don Neri, uno de los trabajadores del local, dijo que están preparados esperando a los Reyes Magos con una diversidad y variedad de juguetes para todos y todas.

“La verdad que es muy variable los pedidos, pero siempre están las tendencias, las capibaras siempre están los juguetitos de cocina para las nenas, las muñequitas, están los muñecos de Dragon Ball que se llevan mucho, el Hombre Araña, eh los autitos a control que nunca pasaron de moda, después hay apila y una variedad de juguetes que es imposible de relatar de todo”, señaló.

Variedad de juguetes

Una de las nuevas tendencias con los juguetes de K-pop, el estilo musical coreano que genera toda una cultura alrededor y que trascendió en el mundo. También hay muchos juguetes de Sonic y otros personajes que los chicos ven en TikTok.

Otras de las tendencias son los dinosaurios de Jurassic Park, que los niños, las niñas y adolescentes ven en la televisión y piden a sus padres.

“Solamente que hay que mantener siempre esa ese control sobre los chicos, sobre los objetos pequeños. Ese es lo que también nosotros siempre recomendamos porque los juguetes vienen desde cierta edad, entonces también eso llevamos muy en cuenta para que no le hagan daño a los chicos”, recordó don Neri.

Cotillón Santa Bárbara es uno de los locales que ya abrirá de manera continuada hasta el seis de enero, e incluso, en la víspera, abrirán hasta el amanecer del día de los Reyes Magos.