¿Querés estudiar en Taiwán? Quedan 11 días para postularse a las Becas MOFA 2026

La Embajada de la República de China (Taiwán) recuerda que quedan pocos días para el cierre de inscripciones para el programa de becas MOFA, que brinda la oportunidad de estudiar carreras de grado y posgrado en el gigante asiático.

Para los estudios de grado, es obligatorio rendir el examen de matemáticas, que se tomará el 29 de enero, por lo que las postulaciones para esta prueba se reciben hasta el miércoles 14 de enero.

La beca incluye pasaje aéreo, matrícula universitaria, seguro médico y una mensualidad para gastos de manutención, según indicaron desde la Embajada.

Las solicitudes para suscribirse a este programa, deben presentarse ante la Dirección de Becas de Educación Superior del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a través del Sistema RUE. Para información adicional, los postulantes pueden visitar el sitio oficial: www.estudiarentaiwan.org .

Tipos de carreras

Las Becas MOFA–Taiwán están orientadas especialmente a las áreas de Salud Pública y carreras STEM (Ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas).

Este proyecto cuenta con más de 30 años de trayectoria, afirmaron desde el país de Asia.

“A lo largo de su historia, más de 820 becarios paraguayos han tenido la oportunidad de cursar estudios de grado y posgrado en Taiwán gracias a este programa”, apuntaron.