Becas del Gobierno: ¿hasta cuándo hay tiempo para inscribirse?

Quedan pocos días para el cierre de inscripciones de la convocatoria 2026 del programa de Becas del Gobierno del Paraguay, que cuenta con 5.000 cupos para carreras universitarias y tecnicaturas.

La guía de bases y condiciones del proceso de selección detalla todos los beneficios económicos establecidos para los nuevos adjudicados. Esta guía está disponible en el sitio https://becasgobierno.gov.py/sgbc/.

A partir de la postulación, las notificaciones a los estudiantes se realizarán vía correo electrónico, por lo que deben estar atentos a su bandeja de entrada o spam, según indicaron desde Itaipú Binacional, encargada de la organización.

Según el Gobierno, con la modalidad que unifica el sistema nacional de concesión de becas con este programa, “se han incrementado en un 43,7 % en los últimos dos años y pasaron de 13.847 en 2024 a 19.899 en el llamado del 2025”.

Requisitos

Itaipú indicó que tendrán en cuenta los ingresos familiares. Los postulantes deben pertenecer a una familia cuyos ingresos no superen 7 (siete) salarios mínimos. En tal sentido, aquellas familias con ingresos superiores a 7 (siete) salarios mínimos, equivalente a G 20.293.336 no serán elegibles. El salario mínimo vigente al momento de la convocatoria 2026 es de G 2.899.048.

Los candidatos deben ser egresados de la Educación Media de instituciones públicas, privadas o privadas subvencionadas del Paraguay, de las promociones de los años 2022, 2023, 2024 y 2025. El promedio general de la Educación Media que se exigirá al estudiante debe ser igual o superior a 4 (cuatro enteros). Para carreras de tecnicatura superior se considerará desde la promoción 2019, y el promedio debe ser igual o superior a 3 (tres enteros).

Para el postulante que se encuentre cursando la carrera seleccionada, además de los requisitos señalados, debe acreditar ser estudiante regular de la carrera elegida, conforme a la definición establecida en la guía de bases.

Los organizadores explicaron que la regularidad académica será verificada al momento de la firma del Acuerdo de Compromiso, por lo que dicha exigencia debe ser indefectiblemente cumplida en la etapa mencionada.

Fecha tope para inscribirse

La etapa de postulación para la convocatoria 2026 del Programa de Becas Gobierno del Paraguay será hasta las 23:59 del próximo lunes 5 de enero.

De momento, todavía no se publicó la fecha de los exámenes que tendrán lugar en 18 sedes habilitadas en todo el país.