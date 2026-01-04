Caacupé: sacerdote pide no usar a los pobres en las próximas elecciones

Durante su homilía, el presbítero vinculó el mensaje del Evangelio con la realidad social y política del país, recordando que este año se elegirán intendentes e intendentas en los distintos distritos.

En ese contexto, subrayó que el voto no debe responder a intereses personales ni a manipulaciones coyunturales, sino a un compromiso real con la justicia social y la dignidad humana.

Pidió responsabilidad ante las próximas elecciones municipales, instó a no olvidar a los pobres, resalto que hay que rechazar los discursos vacíos y que se debe priorizar el bien común.

Los Reyes Magos

El sacerdote también reflexionó sobre el ejemplo de los Reyes Magos, quienes -dijo- enseñan a aceptar la vida tal como se presenta, incluso cuando no coincide con las expectativas. Señaló que Dios se manifiesta en la realidad concreta de las personas, las familias, los barrios y el país, y que abrazar esa realidad, aun con sus imperfecciones, es el primer paso para construir un futuro con esperanza.

Al abordar el escenario político, Luna recordó una frase del papa Francisco al inicio de su pontificado, cuando pidió expresamente “no olvidarse de los pobres”, mensaje que consideró plenamente vigente en el actual contexto electoral.

Advirtió que en tiempos de campaña muchos sectores vulnerables son utilizados como herramientas discursivas, pero luego quedan relegados una vez obtenidos los votos.

En ese sentido, pidió a los candidatos y candidatas coherencia entre sus promesas y sus acciones, y alertó contra las campañas basadas en la manipulación emocional, el asistencialismo oportunista y el olvido posterior de las comunidades más necesitadas. “No se puede recordar a los pobres solo en época electoral”, enfatizó.

Asimismo, el sacerdote recordó el llamado de los obispos paraguayos a poner el bien común en el centro de la vida social y política, señalando que este concepto implica garantizar condiciones dignas para toda la población y no únicamente para sectores privilegiados.

Citó también reflexiones del Papa sobre la desigualdad, advirtiendo que el crecimiento de la riqueza muchas veces va acompañado de un aumento de la inequidad, con pocos que tienen demasiado y muchos que apenas acceden a lo básico.

Finalmente, Luna instó a la construcción de un país con mayor equidad social, donde todas las personas tengan oportunidades reales para vivir con dignidad, acceder a la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y el transporte. Sostuvo que ese debe ser el horizonte que guíe a la ciudadanía y a sus autoridades, afirmando que solo así se podrá caminar juntos hacia un futuro con esperanza.

Importante concurrencia de fieles

Como cada domingo, una importante concurrencia de fieles se dio cita en la explanada de la Basílica de Caacupé para participar de la misa central.

También estuvieron presentes pobladores de Atyrá, Altos y Caacupé, quienes llegaron hasta el santuario portando carteles en defensa del agua y del Acuífero Caacupé. Los ciudadanos coincidieron en que atraviesan una lucha constante para proteger los recursos hídricos de la zona y que decidieron participar de la celebración religiosa para pedir contención espiritual y fortaleza, tanto para ellos como para sus familias, ante la preocupación que genera la situación.

