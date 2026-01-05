Convocan a audiencia preliminar a Óscar Boidanich por presunto “encubrimiento” de Messer

El exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), Óscar Atilio Boidanich Ferreira, la exdirectora general de Análisis Financiero, Raquel Concepción Cuevas Arzamendia y la exjefa del Departamento de Análisis y Procesamiento de Datos, Melissa María del Mar Parodi González, están convocados por el juez Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, para los días 18 y 19 de febrero, a las 8:30, a fin de realizar la audiencia preliminar en el marco del causa vinculada al encubrimiento a Darío Messer.

En esta instancia, el magistrado evaluará todos los elementos presentados por el Ministerio Público y por las defensas de los acusados, para determinar si eleva o no la causa a la etapa de juicio oral y público.

Lea más: Juez reabre causa contra Boidanich y lo cita para audiencia preliminar

Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), habían acusado el 11 de junio de 2025, a los citados por presuntamente retardar un informe de inteligencia sobre existencia de hechos relacionados al lavado de activos, postergando así injustificadamente por 10 meses el inicio de un proceso penal contra Darío Messer que habría ocasionado el secuestro o comiso de los bienes obtenidos de forma ilícita.

Después de ello, el juez penal de garantías Especializado en Delitos Económicos, Segundo Turno, Rodrigo Estigarribia, convocó inicialmente para el 7 de julio de 2025, a los encausados para llevar a cabo la diligencia. Sin embargo, la misma fue suspendida a causa de un recurso de apelación planteado por los tres acusados, en contra la reapertura de la causa.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Seprelad: Vía libre para preliminar a Óscar Boidanich

El 26 de agosto de 2025, el Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala de la Capital, conformado por Paublino Escobar, Camilo Torres y Arnaldo Fleitas, confirmó el Auto Interlocutorio N° 169 de fecha 17 de junio del 2025, a través del cual se daba reapertura a la causa penal y se tenía por presentada la acusación en contra de Boidanich, Cuevas y Parodi.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Desde que el Tribunal dio vía libre para que se fije nueva fecha para la realización de la audiencia preliminar, trascurrieron cuatro meses.

Acusación fiscal dejó al descubierto encubrimiento de Messer por Óscar Boidanich

De acuerdo con el relato hecho por la Fiscalía, dejó al descubierto al extitular del ente antilavado, que depende en forma directa de la Presidencia de la República, es decir, entonces de Horacio Cartes.

El cronograma fiscal de fechas claves arranca con el Reporte de Operación Sospechosa (ROS) del Banco Continental, en 2016. No obstante, hace mención a otro ROS enviado por el BNF ya en 2015.

Lea más: Fiscalía acusa a exministro de Seprelad de Cartes por lavado de dinero

En las diferentes fechas, el papel de Boidanich fue clave, atendiendo que –según la Fiscalía– siempre estaba al tanto de los acontecimientos. Incluso, se encargó de responder el 31 de octubre de 2016 al mismo Messer una nota, pocos días después de abrir la investigación en su contra.

Una vez terminado el análisis, Boidanich se habría encargado de cajonearlo por cuatro meses. Y recién –de acuerdo al relatorio fiscal–, tras la publicación de ABC de los antecedentes de Messer, corrió el 17 de abril de 2018 a entregar el informe al Ministerio Público.

Sin embargo, lo hizo borrando previamente datos sobre la “cercanía” de Messer con Cartes, entonces “jefe” directo de Boidanich.