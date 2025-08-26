Vía libre para preliminar a Óscar Boidanich por presunto “encubrimiento” de Messer

El recurso de apelación general deducido por el abogado Claudio Lovera, representante del exministro de la la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad); Óscar Atilio Boidanich Ferreira, fue rechazado por el Tribunal de Apelación Penal, Cuarta Sala de la Capital, que confirmó el Auto Interlocutorio N° 169 de fecha 17 de junio del 2025, dictado por el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia.

Con la decisión adoptada de forma unánime por los camaristas Paublino Escobar, Camilo Torres y Arnaldo Fleitas, el magistrado tiene vía libre para volver a fijar fecha para la audiencia preliminar, en la que se debe resolver si se eleva a juicio la causa que afrontan Boidanich junto a ex directora general de Análisis Financiero, Raquel Concepción Cuevas Arzamendia y la exjefa del Departamento de Análisis y Procesamiento de Datos, Melissa María del Mar Parodi González.

La diligencia se había fijado para el pasado 7 de julio, pero fue suspendida luego de constatar que las defensas del exministro de Seprelad y las dos ex funcionarias acusadas por lavado de dinero y frustración de la persecución penal habían promovido recursos de apelación contra la resolución que dispuso la reapertura de la presente causa penal.

La acusación presentada por los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera, Fernando Meyer y Verónica Mayor, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), refiere sobre los tres acusados, que retardaron comunicar un informe de inteligencia sobre existencia de hechos relacionados al lavado de activos, con esto se postergó injustificadamente por unos 10 meses el inicio de un proceso penal contra Darío Messer que habría ocasionado el secuestro o comiso de los bienes obtenidos de forma ilícita.

Brasil informó que Messer era investigado

Según el requerimiento conclusivo del Ministerio Público, conforme a lo comunicado por la Unidad Interna Financiera de Brasil, Darío Messer estaba siendo investigado por lavado de dinero y otros crímenes en el vecino país, lo cual habilitaba a solicitar el comiso de sus bienes.

“En nuestra legislación penal, para la aplicación del comiso autónomo, se requiere como requisito la existencia de un hecho antijurídico, no está supeditada a una condena del autor, el juicio se realiza sobre la cosa, por lo que puede ser aplicada a los objetos o los beneficios obtenidos ilícitamente, motivo por el cual, los acusados retardaron la comunicación del informe de inteligencia al Ministerio Público”, cuestionan los fiscales acusadores.

Los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción puntualizan también que “la norma no requiere el conocimiento pormenorizado de que existe un delito previo, sino esencialmente que el autor, coautor o cómplice de Lavado de dinero sepa o pueda sospechar en forma razonable que el dinero o bienes que se pretende ocultar, transformar o simular se originaron de una serie de acciones antijurídicas, a modo de lego”.

Sobre este punto los fiscales enfatizan que, “en el caso particular, la Seprelad contaba con información del Brasil sobre las actividades ilícitas desarrolladas por Darío Messer, por lo que los acusados estaban en condiciones de tener como probable que los objetos que serían secuestrados o comisados tendrían un origen”.

Acusados asumieron riesgo ilícito, según Fiscalía

“Es importante mencionar, que si bien los acusados no tenían información de los objetos o bienes que podrían ser secuestrados o comisados, ni conocían la participación o conducta presuntamente punible de los demás sujetos allegados a Darío Messer, la norma paraguaya, no previó un elemento subjetivo adicional como el ánimo de lucro o de beneficio, por lo que cabría la sanción de una conducta ya con darse cualquier tipo de dolo, hasta el eventual, el cual no requiere un conocimiento como seguro de la procedencia del objeto y el anhelo del resultado, sino que basta el simple conocimiento de considerar el resultado (frustrar u peligrar el comiso) como posible y sin anhelar el resultado”, añade el escrito.

Concluye señalando que para que se configure el hecho de lavado de activos basta la conducta con dolo eventual, es decir, no es necesario que los autores Oscar Boidanich, Raquel Cuevas y Melissa Parodi hayan conocido directamente la procedencia ilícita de los bienes, o los bienes propiamente, “pero en razón de las circunstancias objetivas del caso, esta situación se presentó como probable, sin embargo, los acusados asumieron ese riesgo ilícito”.

La denuncia fue formulada por los ex fiscales Liliana Alcaraz (actual ministra de Seprelad) y René Fernández, (ex ministro anticorrupción y de Seprelad)., de acuerdo con lo señalado en el requerimiento conclusivo presentado por Fiscalía.

La Fiscalía había pedido el sobreseimiento provisional y un año más para investigar. Esto con el fin de incluir varios informes tanto a través de cooperación internacional con Brasil, como de la propia Seprelad.