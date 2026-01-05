Caso Canela: Fiscalía busca a quien hirió con un cebollón a una perrita

El agente fiscal Augusto Ledesma, de la ciudad de Luque, se encuentra a cargo de la investigación del acto violento sufrido por una pequeña perrita, de nombre Canela, que derivó en la pérdida de su mandíbula.

En el marco de la causa, llevó adelante diligencias en búsqueda de la identificación del presunto autor. Según la investigación, habrían colocado una bomba, conocida como cebollón, en la boca del animal.

Asimismo, el representante del Ministerio Público convocó a los representantes de la organización que brindaron asistencia, así como a los responsables del centro veterinario, donde la perra fue atendida y actualmente se encuentra en proceso de recuperación, tras la cirugía a la que fue sometida.

El hecho se registró en el barrio Caacupemí, de la ciudad de Areguá, durante los festejos de fin de año.

A raíz de las lesiones sufridas fue sometida a una intervención quirúrgica en la que se le extrajo la parte inferior de la mandíbula, que había quedado destruida, perdiendo así la capacidad de alimentarse y beber de forma autónoma.