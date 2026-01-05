El sorprendente peso de una sandía, premiada en la Fiesta Nacional de Paso Güembé

La XXX Fiesta Nacional de la Sandía de Paso Güembé premió a la fruta más pesada. La celebración tuvo lugar en el local del Comité de Productores de la localidad, en el distrito de Trinidad, del departamento de Itapúa.

El productor Isidro Fernández fue galardonado con el premio a la sandía más pesada de la cosecha, con un ejemplar que alcanzó los 23 kilogramos, reflejo del esfuerzo y la capacidad productiva de las familias agrícolas de la zona.

El hombre de campo es oriundo de la compañía Picada Boca, donde realiza cultivos agrícolas para la subsistencia. En el brazo izquierdo cuenta con una prótesis, con la que continúa trabajando la tierra.

Según el representante de los productores locales, Narciso Almada, esta cosecha logró un alto nivel de productividad, que alcanzó las 4.000 frutas por hectárea. No obstante, refieren que los cultivos tardíos fueron afectados por las intensas lluvias de fin de año, por lo que el balance fue contrastado en ese sentido para algunos productores.

La Fiesta Nacional de la Sandía se realiza desde 1991 en la comunidad de Paso Güembé. Exceptuando dos años de suspensión por la pandemia de Covid-19, la festividad se ha desarrollado anualmente.