Encarnación: fiesta de Año Nuevo llevó a 70.000 personas a la costa del río Paraná

La celebración de la fiesta conocida como la “Noche Blanca”, en la que se recibió el nuevo año 2026 en la ciudad de Encarnación, tuvo una concurrencia de entre 65.000 y 70.000 personas, según estimaciones de la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Encarnación.

El jefe de Gabinete de la Municipalidad de Encarnación, Federico Úbeda, indicó que la actividad representó un costo de G. 160 millones para la comuna. Detalló que el mismo fue utilizado para cubrir el montaje del escenario, el servicio de sonido y los artistas locales contratados.

El directivo explicó que el monto es el utilizado habitualmente cada año para la gran celebración, que es masivamente concurrida por miles de turistas en la ciudad. Lo diferente fue que este año tuvo una contrapartida de una televisora de la capital que realizó la transmisión en vivo del evento y costeó el traslado de su equipo y figuras que estuvieron presentes para la amenización de la noche.

Sobre el espectáculo de fuegos artificiales, indicó que cada año es costeado por el convenio con Puerta del Sur S.A., que tiene concesionada la administración publicitaria de las playas de Encarnación.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El gremio hotelero destacó que desde el miércoles 31 de diciembre de 2025 al domingo 4 de enero de 2026, todos los hoteles de Encarnación funcionaron al 100 % de su capacidad, lo que se tradujo en un fin de semana de alta concurrencia en los sitios turísticos de la zona, principalmente las playas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ¿Qué hacer en Encarnación además de disfrutar sus playas?

Inversión en la temporada

Úbeda sostuvo que cada año la municipalidad presupuesta alrededor de G. 1.300 millones en gastos de reparación y mantenimiento de espacios públicos, entre los que destacan la costanera y otros espacios muy concurridos de la ciudad.

En el año 2025 estiman que la inversión pudo alcanzar los G. 1.600 millones, debido a que el año fue atípico, entendiendo que realizaron una contrapartida importante para la renovación de la arena de la Playa San José. Refirió que la Entidad Binacional Yacyretá costeó la arena nueva, pero la remoción de la arena vieja y el acondicionamiento de la playa corrieron por parte de la municipalidad.

Entre los trabajos realizados destacó la reparación de canchas en áreas públicas, el reacondicionamiento de bancos, la reposición de luminarias, pinturas y composturas varias en la costanera.