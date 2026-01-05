Licencias de conducir en Asunción: Caos en expedición por error del sistema

Una importante cantidad de contribuyentes de la Municipalidad de Asunción se vieron afectados este lunes por una excesiva espera para la expedición de licencias de conducir. Largas filas se produjeron en las oficinas de la Dirección de Tránsito, sin que se les informe de manera óptima del motivo de la demora.

Vicente Cappello, director de Tránsito, confirmó a ABC que se trata de una demora temporal, ocasionada por la actualización del sistema de impresión de licencias de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. Esto se debe, agregó, a la implementación del nuevo formato con QR que se aplica a nivel nacional.

Lea más: Nueva licencia de conducir con QR y sistema de puntos

Cappello explicó que, en la actualización se “produjo un error” que “está trayendo el inconveniente para la impresión”, pero que ya se “están haciendo los ajustes” con los técnicos encargados “del sistema en la Agencia Nacional (de Tránsito)”.

El director añadió que se espera que el inconveniente esté resuelto hoy por la tarde. No obstante, aclaró que, “todos los procesos para expedición de licencias, hasta la toma de la fotografía, se van a realizar (hoy)”, mientras que “la impresión se va a realizar mañana”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Nuevo formato

A partir de este año, Asunción, al igual que el resto de las municipalidades del país, comenzará a expedir el registro de conducir bajo el nuevo formato. Este contará con un código QR para registrar las sanciones del conductor, y un sistema de puntos, que en caso de perderlos todos, como consecuencia de las infracciones, se podrá suspender la licencia de conducir de 6 meses a 2 años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Licencias de conducir con QR: así funciona el nuevo sistema

Desde la Agencia Nacional de Tránsito, su titular, Susana Medina, explicó la semana pasada que ROAD II -como se denomina el nuevo sistema- ya se encuentra operativo y ahora solo depende de que los municipios vayan levantando las infracciones a partir de este año.