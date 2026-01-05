Misiones: movimientos colorados proyectan dividir distritos para las municipales 2026

El proyecto involucra a los sectores liderados por el senador Derlis Maidana (ANR – HC), el consejero de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), Michel Flores; el diputado Carlos Arrechea (ANR – HC) y el gobernador Richard Ramírez (ANR – HC), quienes resolvieron que cada bloque tendrá bajo su responsabilidad cinco distritos.

El entendimiento político se dio tras un acto realizado ayer en la Seccional Colorada de Santiago, Misiones, donde se oficializó la primera precandidatura a intendente mediante la unificación de candidaturas dentro de la Asociación Nacional Republicana (ANR). En la ocasión, fue presentado oficialmente como candidato a intendente del distrito santiagueño, Óscar Cuenca (ANR – HC), actual concejal municipal y presidente de la seccional partidaria local.

Luego de este acto, los movimientos mencionados ratificaron la intención de distribuir los distritos del departamento de Misiones, con el objetivo de ordenar el proceso interno y evitar disputas innecesarias en el camino hacia los comicios municipales. La estrategia apunta a fortalecer las candidaturas mediante consensos políticos y acuerdos previos entre los principales referentes del partido.

De acuerdo con lo establecido, el sector liderado por Carlos Arrechea y Richard Ramírez tendría a su cargo la definición de las candidaturas en las ciudades de Ayolas, San Miguel, San Ignacio, San Patricio y Yabebyry. Mientras tanto, al bloque encabezado por Derlis Maidana y Michel Flores le correspondería la responsabilidad de definir a los postulantes en Villa Florida, San Juan Bautista, Santa María de Fe, Santa Rosa y Santiago.

Durante su participación en el acto político desarrollado en Santiago, el diputado nacional Carlos Arrechea señaló que en todos los distritos del departamento se están llevando adelante conversaciones con el objetivo de alcanzar candidaturas únicas. Remarcó que el electorado actual es cada vez más crítico y exigente, lo que obliga a presentar propuestas sólidas y candidatos con respaldo político y social.

Finalmente, Arrechea adelantó que, en un plazo aproximado de diez días, se estarían definiendo los candidatos a intendentes que competirán en las elecciones municipales de 2026, proceso que será clave para medir fuerzas internas y proyectar el escenario político de cara a futuras contiendas electorales en el departamento de Misiones.

