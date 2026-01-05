Acusan a presunto narcotraficante paraguayo y piden juicio oral

El fiscal Andrés Arriola solicitó la reapertura de la causa caratulada como “Enrique Ariel González Almirón y Pablino Luis Chipana Beltrán s/ Ley N° 1881/2002 Que Modifica Ley N° 1340”, y al mismo tiempo, también presentó el 21 de diciembre de 2025 acusación y pedido de elevación a juicio oral y público en relación al paraguayo Enrique Ariel González Almirón, por los hechos de tráfico internacional de drogas y tenencia sin autorización de sustancias estupefacientes.

En tal sentido y por medio del Auto Interlocutorio (AI) N° 2, del 5 de enero de 2026, la jueza penal de garantías Especializada en Crimen Organizado Rosarito Montanía resolvió la reapertura de la causa y, al mismo tiempo, tuvo por recibida la acusación formulada por la Fiscalía contra Enrique González, en consecuencia fijó para el próximo 18 de febrero de 2026, a las 9:00, para la realización de la audiencia preliminar.

Lea más: Requisan 16 kilos de cocaína boliviana

Es preciso señalar que, el 25 de mayo de 2022, el fiscal Osmar Segovia imputó por los hechos de tráfico internacional de drogas, tenencia sin autorización de estupefacientes y comercialización de drogas al paraguayo Enrique Ariel González Almirón, tras ser detenido con 15,33 kilogramos de cocaína en la ciudad de Villa Elisa, junto con un camionero boliviano, identificado como Pablino Luis Chipana Beltrán (56).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

En el caso de González, el fiscal Segovia había solicitado el sobreseimiento provisional, que fue otorgado el 21 de diciembre de 2022 por el Auto Interlocutorio N° 351, por lo que, al cumplirse el plazo de 3 años -establecido para hechos considerados crímenes- el fiscal Andrés Arriola realizó la citada presentación.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Detienen a tres bolivianos con más de 15 kilos de cocaína en el Chaco

En esta misma causa, el proceso penal prosiguió para el extranjero y el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por la jueza María Luz Martínez e integrado por Dina Marchuk y Federico Rojas, condenó por Sentencia Definitiva (SD) N° 292, del 30 de junio de 2025, al boliviano Pablino Chipana a 9 años de privación de libertad por la importación de sustancias estupefacientes.

Camionero boliviano y paraguayo sorprendidos en intercambio

De acuerdo con los datos, el 25 de mayo de 2022, fue detenido el boliviano Pablino Luis Chipana Beltrán, dueño y chofer del camión cisterna Volvo, azul, modelo FH, con matrícula 4232AUE de su país. El mismo salió un día antes de La Paz, capital de Bolivia, y aparentemente cargó la droga en su camión en la zona de Santa Cruz de la Sierra.

Luego, ingresó a Paraguay por el paso fronterizo Mayor Infante Rivarola, cruzó Pozo Colorado y fue “recibido” y luego “escoltado” desde Villa Elisa por el paraguayo Enrique Ariel González Almirón, con quien ya venía manteniendo contacto telefónico durante el viaje.

Lea más: Chaco: incautan cocaína en tractocamión y cae un boliviano

Por su parte, Enrique González se encontraba en ese momento al mando de un automóvil Mercedes Benz, con placa BBJ 885. Con este vehículo, González habría escoltado al camión de Luis Chipana hasta un taller denominado “Elastiquería 4H”, donde aparentemente González debía recibir la droga.

Sin embargo, cuando el camión llegó al lugar fue intervenido por policías de Antinarcóticos y luego llevado a Lambaré. Una vez en la base policial, según consta en la SD N° 292, los policías “procedieron a hacer una inspección y vieron que el tanque de combustible se encontraba vacío, introdujeron una cámara especial para ver qué traía y divisaron que había unos paquetes con presumiblemente sustancias estupefacientes”.

Lea más: Chofer boliviano cae con 10 kg de droga, ocultos en su camión cisterna

De esta forma, los intervinientes hallaron en total 15 paquetes de cocaína, que pesaron 15,33 kilogramos de la sustancia, que iban ocultos en una de las celdas del cisterna, que a su vez vino vacío, ya que supuestamente el camionero tenía que llevar combustible de nuestro país.