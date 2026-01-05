Caja Fiscal: docentes rechazan proyecto de reforma y buscan reunirse con legisladores

Este lunes, Silvio Piris, presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Rafael Resquín, secretario general de la Unión Nacional de Educadores, Sindicato Nacional (UNE-SN) y Gabriel Espínola, presidente de la Organización de Trabajadores de la Educación del Paraguay (OTEP), actuaron como voceros de un encuentro entre gremios de docentes y representantes de las Fuerzas Armadas, junto a otros sectores públicos, por la reforma de la Caja Fiscal.

Según Piris, en consenso se determinó rechazar el proyecto planteado por el Poder Ejecutivo y por esto mencionó que trabajan en una propuesta para presentarla ante la Comisión Permanente del Congreso Nacional.

“Tenemos una solicitud, una nota presentada al presidente de la Comisión Permanente (Colym Soroka) para que nos reciba. Vamos a llevar nuestra propuesta, en primer lugar rechazando una edad mínima, el aporte del Estado es mínimo y también rechazando los artículos donde se elimina el reconocimiento de hijos. Se elimina la jubilación extraordinaria y no se respetan los derechos”, acotó.

También apuntó hacia el presidente del Congreso, Basilio “Bachi” Núñez, a quien calificó de un “gran fanfarrón” y sostuvo que van a ver “si tiene los pantalones bien puestos”.

No existe déficit, aseguran

Por su parte, Resquín, de la UNE-SN, precisó que “todos estamos en absoluta conjunción al rechazo” de la propuesta legislativa actual, ya que atentaría contra la propia Constitución Nacional.

“Consideramos un despropósito que el Gobierno de una perspectiva unilateral y quiera imponernos un sistema de jubilación. Hay una panacea que se está queriendo vender sobre que se está en déficit, con un análisis técnico, tal déficit no existe; sí existe una causa donde el Estado paraguayo es responsable por esa fisura”, agregó.

Finalmente, Espínola, de la OTEP, sostuvo que “queremos jubilación digna para todos y todas” e incluso alegó que con el proyecto de Ley actual de momento “se pone en peligro el inicio de la actividad escolar de todos los niveles y modalidades”.

Asimismo, acotó que el objetivo es lograr una Caja Fiscal “sostenible y sustentable”.

