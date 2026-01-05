Rebeldía y orden de captura para acusado por lesión grave

La rebeldía y orden de captura de Rodrigo Daniel Ramos Ávalos fueron dictadas por el juez penal de garantías José Agustín Delmás, a raíz de las reiteradas chicanas planteadas por la defensa para dilatar el proceso que afronta por lesión grave sufrida por un conductor de Bolt que casi perdió la vista.

En su exposición de motivos, Delmás explica que el acusado se ha apartado considerablemente de la obligación de las partes dar estricto cumplimiento a los mandatos de los órganos jurisdiccionales, al presentar de manera reiterada incidentes y reposiciones con apelación en subsidio, que han sido rechazadas por el Tribunal de Apelación en todas las ocasiones.

Acusado por lesión grave “chicaneó” durante meses

El juez destaca que precisamente como consecuencia de las chicanas presentadas en forma reiterada por la defensa de Ramos, hasta hoy no se pudo hacer la audiencia de imposición de medidas, que por lo general se realiza al inicio del proceso.

“Con lo mencionado de manera precedente la actitud del procesado ha dilatado en forma innecesaria el proceso que fuera iniciado por el Ministerio Publico y de esa forma se ha dilatado el proceso con varias suspensiones de la audiencia de imposición de medidas ya que como puede corroborarse el encausado de autos hasta la fecha no posee medida cautelar alguna que permita su sometimiento a las resultas del proceso, por lo que a prima facie corresponde declarar su rebeldía (...)”, explica el juez.

En otra parte de su resolución, Delmás hace hincapié a lo establecido en el art 243 inciso 4 que textualmente expresa” el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro anterior de que se pueda inferir, razonablemente, su falta de voluntad de sujetarse a la investigación o de someterse a la persecución penal”.

El magistrado notificó lo resuelto en el auto interlocutorio AI N° 1 del 2 de enero pasado a la comandancia de la Policía Nacional y a la Dirección Nacional de Migraciones, para su cumplimiento.

Percance automovilístico derivó en brutal agresión

Rodrigo Daniel Ramos Ávalos, de 38 años, fue acusado en octubre pasado por el fiscal Julio Ortiz por la brutal golpiza sufrida por el conductor de Bolt Martín Elías Vera Articanaba, de 27 años, en la noche del martes 15 de abril en la Avda. Choferes del Chaco y Tte. Ezequiel Solís de Asunción.

En la fecha indicada, aproximadamente a las 23:45, Vera Articanaba circulaba al mando de su auomóvil Kia Picanto sobre la la Avenida Choferes del Chaco y cuando llegó a la altura de Tte. Solís, repentinamente salió a su paso el vehículo Toyota guiado por Ramos, sin respetar la señal de “Pare”, por lo que a Vera le fue imposible frenar.

Ambos vehículos estacionaron en las inmediciones del lugar pero cuando Vera intentó iniciar una conversación con Ramos, este reaccionó de forma violenta, propinándole golpes de puño y puntapies.

En su declaración ante la Fiscaía, Vera dijo que se bajó del auto y le preguntó si se encontraba bien, si no había salido lestimado, y el otro conductor, posteriomente identificado como Ramos, respondió de forma violenta diciéndole que era jiujitsero, que pesaba 110 kilos y que si el quería le podia matar ahi mismo.

“Como me percaté de que estaba muy nervioso, intenté calmar la situación diciéndole que no se preocupara por los daños materiales de su auto y que yo contaba con seguro de auto que cubría para terceros y que sin ningún inconveniente correria yo con los gastos. Sin mediar palabras, me agarró del brazo, luego del cuello intentando asfixiarme, y posterior a eso empezó a darme golpes de puño en la cara y patadas en la cabeza”, relató Vera.

“En ningún momento reaccioné, al contrario le suplicaba que pare diciéndole que no había necesidad de tanta violencia. Por la diferencia de peso y estatura para mi fue imposible defenderme, luego de darme todos esos golpes me gritó que volvería pero ya para matorme y subió a su auto y se fue”, agregó la víctima, que fue auxiliada por ocasionales testigos.

En su acusación, el fiscal Ortiz destaca que como consecuencia de la brutal agresión sufrida, Vera fue sometido a una cirugía en el Hospital de Trauma que le obligó a un reposo absoluto por tres meses.