SOS Mujer: habilitan línea de WhatsApp como canal complementario

El Ministerio de la Mujer, a través del Viceministerio de Protección de los Derechos de la Mujer, puso en funcionamiento una línea de WhatsApp (0984 457 398) como canal complementario del servicio SOS Mujer – Línea 137, dirigida a mujeres que atraviesan situaciones de violencia. La atención se realizará a través de mensajes escritos.

La iniciativa busca acercar los servicios de apoyo a las dinámicas actuales de comunicación, atendiendo a que muchas mujeres se sienten más seguras y cómodas al escribir un mensaje en lugar de realizar una llamada telefónica.

Más accesibilidad e inclusión

La viceministra de Protección de los Derechos de las Mujeres, Stela Villamayor, resaltó que la incorporación de esta herramienta representa un avance significativo en términos de inclusión, especialmente para mujeres que presentan dificultades para comunicarse verbalmente.

“El WhatsApp permite ampliar el acceso a mujeres que tienen alguna imposibilidad para hablar, ya que vía mensaje pueden recibir orientación, apoyo y contención de manera escrita. Además, sabemos que hoy muchas mujeres prefieren escribir un mensaje antes que realizar una llamada, ya sea por vergüenza, miedo o porque se sienten más seguras de ese modo”, expresó.

Fortalecen la respuesta del Estado

Desde el Ministerio de la Mujer indicaron que la atención mediante WhatsApp permitirá ampliar los servicios de contención, apoyo y orientación, complementando la línea telefónica 137 y fortaleciendo la capacidad de respuesta del Estado ante situaciones que requieren escucha, acompañamiento y una acción oportuna.

