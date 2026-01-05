Incertidumbre y restricciones caracterizan a Venezuela tras caída de Maduro

Miles de venezolanos que residen en países extranjeros celebraron la captura de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, tras la intervención militar de Estados Unidos en el país caribeño.

Varios sostienen que con la caída del principal líder chavista se instauraría un periodo de paz y tranquilidad, e incluso Donald Trump, presidente de Estados Unidos, señaló que va a gobernar Venezuela hasta garantizar una transición apropiada y legal. “Queremos paz, libertad y justicia para los venezolanos”, destacó.

Sin embargo, lejos del discurso, hoy día existe una gran incertidumbre, restricción de libertades y sin esperanzas de que se convoquen a elecciones anticipadas, según lo afirmó Eugenio Martínez, periodista venezolano que vive en el país caribeño.

“No hay un cambio de régimen en Venezuela, por lo menos en el corto o mediano plazo, porque efectivamente, aunque Nicolás Maduro fue promovido de la presidencia, todas las estructuras de su gobierno, tanto en cargos civiles como militares, permanecen activas. Creo que la palabra que mejor pudiese describir la situación en Venezuela es incertidumbre”, refirió en conversación con el programa Periodísticamente de ABC Cardinal.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Incursión de EE.UU. en Venezuela se veía venir, dice “Pakova” Ledesma

Detención de periodistas

En las calles de Caracas, ciudad donde se realizó la intervención militar para la captura de Nicolás Maduro, se desplegaron todos los organismos de seguridad, que realizan controles aleatorios y detención de ciudadanos y periodistas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Mientras conversamos te puedo decir que una amplia mayoría de periodistas, por ejemplo, nacionales y de agencias internacionales han sido detenidos por la policía política del gobierno venezolano que está aplicando un novedoso decreto de Estado de Conmoción Exterior, que implica la búsqueda y detención de todas las personas que puedan ser sospechosas de haber colaborado con la operación militar que condujo a la a la detención de Nicolás Maduro”, explicó.

Agregó que si bien la Constitución venezolana en su artículo 233 establece que ante una ausencia absoluta del Presidente de la República, asume el poder el vicepresidente de turno y deben convocarse elecciones presidenciales dentro de los 30 días siguientes a la declaración de la vacante, el Tribunal Supremo de Justicia argumentó que lo de Maduro es una ausencia forzosa, por lo que no califica la ausencia absoluta.

Con este criterio que no está establecido en la Constitución, la vicepresidenta asumió momentáneamente la presidencia encargada, pero no la obliga a convocar elecciones anticipadas, lo que hace ganar tiempo al gobierno de Delcy Rodríguez que incluso podría terminar el periodo de Nicolás Maduro en el 2031.

Lea más: Maduro se declara “no culpable” y asegura que sigue siendo presidente

Estados Unidos ni embajada tiene

Otro punto que criticó Martínez es que si bien Donald Trump aseguró que administraran Venezuela, ni siquiera embajada tiene, que quedó sin personal diplomático tras la ruptura de relaciones formales en el año 2019.

“Estados Unidos formalmente no tiene ningún tipo de representante político en este momento en el país, como para decir que hay una coordinación cara a cara entre los Rodríguez, el ministro de la defensa y el gobierno de los Estados Unidos”, explicó.

Además, el propio Secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que en este momento unas elecciones a corto plazo no serían convenientes, o no resolverían el problema de gobernabilidad que puede tener el país. Estos elementos sugieren que se busca un gobierno sin Maduro, pero que toda la estructura de Maduro garantice cierta estabilidad y acceso de las petroleras estadounidenses al petróleo venezolano.

Sobre las celebraciones de venezolanos en países extranjeros, dijo que las mismas se dieron en los principales pueblos migratorios, como Santiago de Chile, Buenos Aires, Miami, Madrid, que contrastan con la desesperanza prendida dentro de Venezuela.

Lea más: Senador señala que captura de Maduro fue una movida desesperada

“Hay una responsabilidad importante de la clase política opositora, que vendió o hizo creer que la solución al problema era únicamente la salida de Nicolás Maduro del poder, y aunque eso se concreta, en la práctica se está demostrando que no es solamente la salida de Maduro, hay toda una estructura que domina ministerios, poderes públicos, ejército, fuerza aérea, industria petrolera que sigue manteniendo el control, así que a efectos prácticos en Venezuela no ha cambiado nada”, sostuvo.

Precarización por embargo petrolero

Eugenio Martínez afirmó que en este momento, muy contrario a una mejoría en la calidad de vida de los venezolanos, existe una precarización, porque a pesar de que se logra la salida de Nicolás Maduro, Estados Unidos mantiene el embargo petrolero y el control sobre las exportaciones petroleras venezolanas.

“Eso tiene un impacto tremendo en la economía del país, es un impacto que se ha venido sintiendo desde hace dos meses aproximadamente. Venezuela depende exclusivamente de las exportaciones petroleras que pueda hacer. Así que en el corto plazo la economía está sufriendo mucho y quien más sufre en este tipo de procesos es el ciudadano normal y corriente”, manifestó.

Agregó que con el decreto, cuya firma de Nicolás Maduro incluso es dudosa, ya que el documento se rubricó la misma noche que lo detuvieron, suspende de facto las garantías constitucionales como el derecho al libre tránsito, el derecho a las reuniones y con el que detienen a periodistas y ciudadanos en las calles.

Lea más: Nicolás Maduro llega al tribunal federal de Manhattan para su primera audiencia

“En términos prácticos estamos peor en este momento que lo que estábamos hace una semana, sobre todo por la incertidumbre”, sentenció.

Negociación con Estados Unidos

Sobre la posible negociación que se habría dado entre Delcy Rodríguez y el gobierno de Donald Trump, dijo que de haberse dado, la misma debió incluir a los generales que tienen el control operativo de la fuerza armada y son los que en realidad estaban encargados de la seguridad militar del país.

“Si efectivamente ocurrió una negociación de esa naturaleza, tampoco es que el entorno de Maduro ahora está en una condición más sólida o blindada, Donald Trump igual ha amenazado con volver a atacar Venezuela si Rodríguez no se pliega a sus condiciones. Aquí el problema es que en sentido estricto nadie sabe cuáles son las condiciones concretas de Donald Trump”, indicó.

Otros de los altos mandos y funcionarios de Venezuela acusados por Estados Unidos de pertenecer al Cartel de los Soles son Diosdado Cabello y el ministro de defensa, Vladimir Padrino.

Sin embargo, para Martínez y según las declaraciones del presidente Trump, queda claro que más allá del interés de apresar a narcotraficantes o personas acusadas de narcotráfico, hay un interés energético que es superior a cualquier otra consideración que se pueda hacer de orden legal o de orden democrático.