Persisten lluvias y empeora situación de caminos rurales en Carapeguá y Quiindy

Los problemas no se limitan solo a los caminos rurales. En pleno casco urbano, ciudadanos denuncian el abandono de terrenos baldíos cubiertos de espesas malezas, situación que favorece la proliferación de mosquitos y alimañas, generando preocupación entre los vecinos por los riesgos sanitarios y el deterioro del aspecto de la ciudad.

La Junta Municipal de Carapeguá, mediante la Resolución N° 459/2025, había declarado "Emergencia Vial" ante los reiterados pedidos de reparación de caminos rurales y vecinales.

El documento señala que la medida busca habilitar al Ejecutivo Municipal a gestionar de manera inmediata maquinarias y recursos ante el Gobierno Nacional, la Gobernación de Paraguarí y el MOPC.

Sin embargo, los afectados decidieron hacer públicas sus quejas debido a la falta de respuestas del intendente municipal Luciano Cañete (ANR–HC). Aseguran que el año cierra con un reclamo generalizado por el abandono del distrito: malezas que invaden incluso las veredas. En un baldío del casco urbano se arrojan basuras sobre la calle Capitán Rogelio Santacruz, casi en inmediaciones de la ruta PY01.

La situación es crítica en los accesos a las compañías Ndavarú, Veni Loma, Aguai’y y Tajy Loma, donde los pobladores exigen inversiones en obras viales que ofrezcan soluciones definitivas a automovilistas y motociclistas, como empedrados, canalización adecuada y cargada con ripio.

Al respecto, el inspector general municipal, Pablo Chamorro, señaló que no hubo respuesta del MOPC y que la Municipalidad cuenta con un solo equipo caminero, insuficiente para cubrir la demanda. Indicó además que durante la temporada de lluvias resulta imposible mantener 476 metros cuadrados de caminos vecinales con terraplén.

Añadió que la Comuna proyecta avanzar de forma paulatina con soluciones definitivas en barrios periféricos del casco urbano que aún carecen de empedrado, y replicar estos trabajos en los caminos más críticos de las compañías.

En Quiindy piden también reparación de caminos

Una situación similar se registra en Quiindy, donde pobladores de la compañía Capiity Corá denunciaron que solo un sector fue reparado por la Municipalidad local, administrada por la intendenta María Gloria Caballero (PLRA), en setiembre pasado. Los demás tramos que conectan con Comandante Peralta y unen con Itá Cajón permanecen intransitables.

Los lugareños solicitan reparaciones urgentes y que se contemple para el próximo año un proyecto vial más efectivo para la zona, explicó Néstor Falcón, vecino del lugar.

Se intentó conocer la versión de la intendenta municipal, sin obtener respuesta, ya que no atendió las llamadas.