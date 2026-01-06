Distritos de Paraguarí adoptarán licencias QR tras finalizar insumos disponibles

En los distritos del departamento de Paraguarí, por el momento no se está implementando la expedición de nuevas licencias unificadas con código QR.

Todas ellas siguen utilizando materiales que les fueron proveídos el año pasado y, hasta que se termine el stock, a quienes ya tienen vencidas sus licencias se les expedirá el documento con el formato antiguo, explicó el intendente de Caapucú, Gustavo Penayo Arce (ANR).

Una vez que se agoten los insumos y se soliciten nuevas partidas de documentos, estos ya serán entregados con el sistema QR. Así lo aseguró la intendente de Ybycuí, Cristina Servín (ANR).

Por su parte, otros jefes comunales como Emanuel Morán (PRF), intendente de San Roque González, y Ever Paredes (ANR), de Tebicuarymí, coincidieron en señalar que por el momento siguen utilizando el sistema anterior.

No obstante, el intendente de Morán indicó por su parte que realizará averiguaciones, ya que aún desconoce desde cuándo deberá comenzar a aplicarse la nueva modalidad de expedición y cómo va a funcionar el sistema.

En la cabecera departamental de Paraguarí y en otros distritos importantes, como Yaguarón y Quiindy, siguen expidiendo licencias con el antiguo formato.