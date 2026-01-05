¿Todos los conductores ya deben contar con licencia con QR? Esto aclara Opaci

La Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (Opaci) aclaró cómo funcionará el nuevo sistema de licencias de conducir con código QR, que ya comenzó a aplicarse en renovaciones y nuevos registros. El director de la institución, Nelson Peralta, explicó en ABC Cardinal que el procedimiento responde a una disposición de la Agencia Nacional de Tránsito y que su implementación será progresiva, sin afectar de inmediato a quienes cuentan con licencias recientemente revalidadas.

El nuevo sistema se aplicará en renovaciones y registros nuevos, a través de las municipalidades. A continuación, todas las respuestas que dio ante las dudas de la ciudadanía respecto a la nueva ley vigente:

¿Desde cuándo entra en vigencia el nuevo sistema?

El nuevo sistema entra en vigencia desde este año, pero la aplicación es gradual. Los municipios deben ir adaptando sus sistemas. No todas las licencias se reemplazarán de inmediato, ya que el proceso avanzará a medida que venzan los registros actuales o se realicen nuevas renovaciones.

¿Qué es la licencia de conducir con QR y para qué sirve?

Las nuevas licencias y las que se renueven incluirán un código QR que permitirá a los agentes de tránsito verificar en el momento si el conductor tiene su registro vigente y revalidado.

¿Qué pasa con quienes renovaron su licencia el año pasado?

Quienes renovaron recientemente podrán seguir utilizando su licencia actual. El cambio al sistema con QR se realizará cuando corresponda una nueva renovación o cuando el registro ya no tenga espacio disponible.

¿Todavía se podrán usar stickers o sellos?

Durante el período de transición, algunas municipalidades seguirán aplicando el sistema tradicional, hasta que el nuevo formato con QR se implemente completamente.

¿Dónde se realizan las renovaciones y revalidaciones?

Todos los trámites se hacen en las municipalidades locales. Cada ciudadano deberá ir a su ciudad. Opaci administra el sistema informático y no realiza cobros directos a los ciudadanos.

¿Habrá que ir todos los años a la municipalidad?

Con el nuevo sistema, una vez que la licencia ya cuente con QR, las revalidaciones podrán hacerse de forma digital, siempre que la municipalidad tenga habilitado el pago en línea.

¿Cómo se hará el control en la vía pública?

Los inspectores de las Policías Municipales de Tránsito (PMT) de cada ciudad podrán escanear el QR para verificar automáticamente si la licencia está al día o si el conductor tiene pagos pendientes.

La Caminera no puede controlar la falta de pago de revalidaciones, solo el vencimiento de la vigencia de las licencias de conducir (que se hacen cada cinco años).

¿Qué pasa si mi licencia todavía está vigente por tres o cinco años?

No hay inconvenientes. Si el registro aún está dentro de su período de validez, se puede seguir utilizando sin necesidad de cambiarlo de inmediato al nuevo formato con QR.

Si saco un registro nuevo este año, ¿ya viene con QR?

Sí. Todas las licencias nuevas que se expidan este año deben emitirse con el código QR, ya que el formato de impresión cambió y deja atrás los espacios para stickers o perforaciones. Sin embargo, la implementación del QR será progresiva y no todas las municipalidades lo aplicaron desde el primer día.

¿Puedo pedir una licencia nueva con QR aunque la mía aún esté vigente?

Sí. El conductor puede solicitar una nueva impresión con QR incluso si su licencia todavía no venció. En ese caso, la municipalidad informa al sistema que se emitirá un nuevo registro.

¿Cuánto costará sacar una licencia de conducir?

El costo varía según cada municipalidad. Existe un monto fijo establecido por ley y otros valores administrativos que dependen del municipio y del costo de la tarjeta. En promedio, una licencia nueva puede costar entre 60.000 y 100.000 guaraníes, según Opaci.

¿Hasta cuándo hay tiempo para renovar la licencia sin multa?

La revalidación de la licencia de conducir puede hacerse hasta el 30 de abril. En el caso de la habilitación vehicular, el plazo depende de cada municipalidad y suele extenderse hasta abril o junio.

¿La habilitación vehicular también tendrá QR?

Sí. La habilitación también incorporará el sistema QR, aunque su aplicación depende de la Agencia Nacional de Tránsito y del ritmo de implementación en cada municipio.

¿Por qué ahora vuelven a exigir autoescuela para renovar?

Porque la ley considera que, tras cinco años, una persona puede haber perdido conocimientos o habilidades, por lo que se exige nuevamente la capacitación.

¿Qué es el sistema de puntos?

Busca mejorar la educación del conductor y el respeto a las leyes de tránsito. De acuerdo a la nueva ley, cada conductor contará con 20 puntos: las faltas graves restarán tres y las gravísimas cinco

El punto será asignado dependiendo de la falta en el tránsito. Si un conductor acumula 12, puede tener una suspensión de hasta cinco años.

Las infracciones computadas deberán contar con sentencia del juzgado de faltas, en donde se garantizará el derecho a la defensa por parte del presunto infractor.

¿El QR va a mostrar multas o sanciones?

El sistema permitirá registrar infracciones y aplicar el sistema de puntos. Cada conductor comienza con 12 puntos y los va perdiendo según la gravedad de las faltas cometidas, incluso en municipios distintos al de origen.

¿Qué pasa si un conductor llega a cero puntos?

Si se pierden todos los puntos, la licencia puede ser suspendida o cancelada. En algunos casos la ley permite recuperarla mediante cursos y trámites, y en otros la inhabilitación puede ser definitiva, según la gravedad.