Pacientes forman fila desde la madrugada para obtener turnos en el Hospital de Calle’i

Usuarios denuncian esperas inhumanas y falta de insumos básicos en el Hospital General de San Lorenzo (Calle’i). Para los usuarios, conseguir una cita médica es una odisea que comienza en la madrugada. Las quejas apuntan a un sistema inoperante, principalmente, por la escasez de turnos.
A primeras horas de este martes, se observaban largas filas para sacar turnos de laboratorio y estudios, los cuales se empiezan a otorgar desde las 06:00 hasta las 07:30 y es por orden de llegada.
“Desde las 05:00 que estamos acá con mi hermano, porque se tiene que hacer un estudio. A pesar de que llegamos temprano, ahora mismo está en la mitad de la fila. Según comentan, la gente ya viene a esperar desde las 02:00 para tratar de ser los primeros en la fila”, señaló don Antonio, quien llegó como acompañante.
Por su parte, la señora Claudia Monges comentó que llegó a las 04:30 para hacerse análisis. “Acá tenés que madrugar para tratar de alcanzar número y que te atiendan entre los primeros. Es una situación de todos los días”.
Otra señora expresó que hace una hora está parada esperando para ser atendida. “Estoy guardando mi lugar para no perder. Soy de Capiatá y es la primera vez que vengo para hacerme un estudio acá y ya me encuentro con esta situación”.
“Lo que tienen que mejorar es lo que uno espera para que te atiendan. Se tarda mucho, pero una vez que te atienden lo hacen rápido y de la mejor forma. Eso si es algo que hay que destacar, el buen trato por parte de los médicos”, apuntó la señora Eva.