Ayolas aún no expedirá licencias de conducir con código QR

Rolón señaló que desde el Departamento de Tránsito le informaron que las tarjetas con código QR se irán implementando de acuerdo con el vencimiento de cada licencia.

Sin embargo, aclaró que primeramente se deberá utilizar la totalidad del stock disponible, que rondaría aproximadamente las 300 tarjetas enumeradas existentes en la actualidad.

Una vez agotadas dichas tarjetas, la Municipalidad comenzará a expedir las nuevas licencias de conducir que ya contarán con el código QR incorporado.

Este proceso se realizará de manera paulatina, conforme venzan los registros actualmente en circulación dentro del distrito.

“Si las licencias vencen en el 2027, recién ahí se expedirán las nuevas que ya traerán el QR; su implementación será gradual en este distrito”, explicó el jefe de gabinete municipal, al referirse al cronograma previsto para la puesta en marcha del nuevo sistema.

Desde el municipio también explicaron que, a partir del 2026, las nuevas licencias de conducir que sean expedidas incluirán un código QR que permitirá realizar verificaciones.

Además, funcionará como un registro para conocer si el conductor cuenta con antecedentes por infracciones, mientras que las licencias emitidas en años anteriores seguirán siendo válidas y se continuará utilizando el sistema de strikes.

