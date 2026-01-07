Nacionales
07 de enero de 2026 - 07:00

Ayolas aún no expedirá licencias de conducir con código QR

Ayolas
Municipalidad de Ayolas aún no expedirá licencias de conducir con código QR.MRRMiguel Ángel Rodríguez

AYOLAS. El jefe de gabinete de la Municipalidad de Ayolas, abogado Cristhian Rolón, informó que en el distrito aún no se comenzará con la expedición de registros de conducir con código QR. Indicó que, por el momento, el sistema seguirá funcionando bajo la modalidad actual, mientras se avanza gradualmente hacia la implementación del nuevo formato establecido a nivel nacional.

Por Miguel Ángel Rodríguez

Rolón señaló que desde el Departamento de Tránsito le informaron que las tarjetas con código QR se irán implementando de acuerdo con el vencimiento de cada licencia.

Sin embargo, aclaró que primeramente se deberá utilizar la totalidad del stock disponible, que rondaría aproximadamente las 300 tarjetas enumeradas existentes en la actualidad.

Una vez agotadas dichas tarjetas, la Municipalidad comenzará a expedir las nuevas licencias de conducir que ya contarán con el código QR incorporado.

Este proceso se realizará de manera paulatina, conforme venzan los registros actualmente en circulación dentro del distrito.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Nuevas licencias de conducir: sistema de puntos se presta a "festival" de coimas, admitens

“Si las licencias vencen en el 2027, recién ahí se expedirán las nuevas que ya traerán el QR; su implementación será gradual en este distrito”, explicó el jefe de gabinete municipal, al referirse al cronograma previsto para la puesta en marcha del nuevo sistema.

Desde el municipio también explicaron que, a partir del 2026, las nuevas licencias de conducir que sean expedidas incluirán un código QR que permitirá realizar verificaciones.

Además, funcionará como un registro para conocer si el conductor cuenta con antecedentes por infracciones, mientras que las licencias emitidas en años anteriores seguirán siendo válidas y se continuará utilizando el sistema de strikes.

Lea más: Tradición católica que se inició hace casi 100 años continúa en Belén