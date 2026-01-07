Estas son las zonas más caras de Asunción, con el nuevo impuesto inmobiliario

Desde este 2026, rige un ajuste del 4,1% en el valor fiscal inmobiliario en todo el país, debido a la inflación acumulada. El incremento afecta a 60 de los 68 barrios de Asunción. Solo el Centro Histórico, tuvo un descenso del 50%. Seis son las zonas de la capital que lideran el ránking de las más caras.
El valor impositivo se determina por metro cuadrado y varía según la zona urbana impositiva en la que se encuentra la propiedad - en Asunción hay 12-y si se está sobre calle asfaltada, empedrada o de tierra.
En el último lugar del ránking, entre las más caras de la capital, se encuentra la zona urbana ZU14, que incluye barrios como Las Mercedes, Jara, Bella Vista, Virgen del Huerto, Mburicaó, Tembetary, Recoleta, Mariscal Estigarribia y Los Laureles.
|ZONA URBANA ZU14
Las Mercedes
Jara
Bella Vista
Virgen del Huerto
Mburicao
Tembetary
Recoleta
Mcal. Estigarribia
Los Laureles
Aquí, el costo por metro cuadrado de tierra sobre asfalto o adoquinado se fijó en G. 337.823. Si el inmueble se ubica sobre empedrado, el valor desciende a G. 173.648 por metro cuadrado, mientras que el precio sin pavimento es G. 89.981. Solo por el terreno, sin contar la construcción, se puede llegar a pagar alrededor de G. 1.200.000 por un terreno estándar, de 360 m².
Zona “media”
El siguiente escalón del ránking es compartido por tres zonas urbanas impositivas: la ZU5, ZU10 y ZU12. Estas abarcan una extensa lista de barrios muy cotizados, como Mburicaó, Nazareth, Los Laureles y Recoleta. También incluyen a Villa Morra, Manorá, Las Lomas y San Cristóbal, núcleos de gran actividad económica.
Otros barrios que conforman este segundo peldaño son Obrero, Tacumbú, Pinoza, Vista Alegre, Ciudad Nueva y Tembetary. La lista se extiende a Villa Aurelia, Hipódromo, Terminal, San Pablo, Santa María, Ytay y Loma Pytá. Asimismo, integran estas zonas Virgen de la Asunción, Bella Vista, San Jorge, Madame Lynch y Mbocayaty.
En estas zonas, el costo impositivo sobre asfalto o adoquinado asciende a los G. 402.547, lo que equivale a un impuesto de G. 1.500.000, solo por el terreno, de una medida estándar.
|ZONA URBANA ZU5
|ZONA URBANA ZU10
|ZONA URBANA ZU12
Silvio Pettirossi
Virgen de la Asunción
Vista Alegre
Tacumbú
Mburicao
Ciudad Nueva
Obrero
Recoleta
Las Mercedes
Pinozá
Villa Morra
Bernardino Caballero
Vista Alegre
Manorá
Jara
Ciudad Nueva
Las Lomas
Virgen de la Asunción
Mburicaó
Cañada del Ybyrai
Bella Vista
Nazareth
Santísima Trinidad
Virgen del Huerto
Tembetary
Mburucuyá
Mburicao
Villa Aurelia
Madame Lynch
Nazareth
Los Laureles
Salvador del Mundo
Recoleta
Hipódromo
San Jorge
Villa Morra
Terminal
Ycua Satí
Santo Domingo
San Pablo
San Cristóbal
Manorá
L.A. de Herrera
Las Lomas
Mcal. Estigarribia
Cañada del Ybyrai
Villa Aurelia
San Jorge
Loma Pyta
San Cristóbal
Mbocayaty
L.A. de Herrera
Villa Aurelia
Terminal
San Pablo
Loma Pyta
Mbocayaty
Ytay
Santa María
Para las propiedades situadas sobre empedrado, el monto establecido por metro cuadrado de tierra es de G. 208.377. En el caso de calles no pavimentadas, la base imponible se reduce a G. 105.767 para este año.
La zona más cara
Finalmente, el primer lugar del ranking como la zona más cara de toda Asunción lo ocupa la ZU13. Esta zona impositiva está integrada por los exclusivos barrios de Santo Domingo, Manorá, Ycua Satí y San Cristóbal.
Vivir en la ZU13 implica una base imponible de G. 565.141 por metro cuadrado sobre calles asfaltadas o adoquinadas. Para terrenos sobre empedrado el costo es de G. 337.823 y sobre tierra de G. 168.911 por cada metro cuadrado.
|ZONA URBANA ZU13
Santo Domingo
Manorá
Ycua Satí
San Cristóbal
Por un terreno estándar de 360 m², se puede pagar más de G. 2 millones solo por el valor de la tierra. Este valor puede triplicarse si se suma el impuesto por construcciones residenciales modernas en la propiedad.
Los cuatro barrios “top” de la capital pagarán más del doble que los G. 268.365 por metro cuadrado de tierra, el monto más elevado que pueden llegar a abonar los propietarios de inmuebles en el Centro Histórico.