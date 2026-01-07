Estas son las zonas más caras de Asunción, con el nuevo impuesto inmobiliario

Desde este 2026, rige un ajuste del 4,1% en el valor fiscal inmobiliario en todo el país, debido a la inflación acumulada. El incremento afecta a 60 de los 68 barrios de Asunción. Solo el Centro Histórico, tuvo un descenso del 50%. Seis son las zonas de la capital que lideran el ránking de las más caras.

Lea más: Asunción: Estos son los barrios “top” que pagarán el doble del impuesto inmobiliario que en el centro

El valor impositivo se determina por metro cuadrado y varía según la zona urbana impositiva en la que se encuentra la propiedad - en Asunción hay 12-y si se está sobre calle asfaltada, empedrada o de tierra.

En el último lugar del ránking, entre las más caras de la capital, se encuentra la zona urbana ZU14, que incluye barrios como Las Mercedes, Jara, Bella Vista, Virgen del Huerto, Mburicaó, Tembetary, Recoleta, Mariscal Estigarribia y Los Laureles.

ZONA URBANA ZU14 Las Mercedes Jara Bella Vista Virgen del Huerto Mburicao Tembetary Recoleta Mcal. Estigarribia Los Laureles

Aquí, el costo por metro cuadrado de tierra sobre asfalto o adoquinado se fijó en G. 337.823. Si el inmueble se ubica sobre empedrado, el valor desciende a G. 173.648 por metro cuadrado, mientras que el precio sin pavimento es G. 89.981. Solo por el terreno, sin contar la construcción, se puede llegar a pagar alrededor de G. 1.200.000 por un terreno estándar, de 360 m².

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Zona “media”

El siguiente escalón del ránking es compartido por tres zonas urbanas impositivas: la ZU5, ZU10 y ZU12. Estas abarcan una extensa lista de barrios muy cotizados, como Mburicaó, Nazareth, Los Laureles y Recoleta. También incluyen a Villa Morra, Manorá, Las Lomas y San Cristóbal, núcleos de gran actividad económica.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Asunción: Desde hoy rige reducción de 50% del impuesto inmobiliario en el Centro Histórico

Otros barrios que conforman este segundo peldaño son Obrero, Tacumbú, Pinoza, Vista Alegre, Ciudad Nueva y Tembetary. La lista se extiende a Villa Aurelia, Hipódromo, Terminal, San Pablo, Santa María, Ytay y Loma Pytá. Asimismo, integran estas zonas Virgen de la Asunción, Bella Vista, San Jorge, Madame Lynch y Mbocayaty.

En estas zonas, el costo impositivo sobre asfalto o adoquinado asciende a los G. 402.547, lo que equivale a un impuesto de G. 1.500.000, solo por el terreno, de una medida estándar.

ZONA URBANA ZU5 ZONA URBANA ZU10 ZONA URBANA ZU12 Silvio Pettirossi Virgen de la Asunción Vista Alegre Tacumbú Mburicao Ciudad Nueva Obrero Recoleta Las Mercedes Pinozá Villa Morra Bernardino Caballero Vista Alegre Manorá Jara Ciudad Nueva Las Lomas Virgen de la Asunción Mburicaó Cañada del Ybyrai Bella Vista Nazareth Santísima Trinidad Virgen del Huerto Tembetary Mburucuyá Mburicao Villa Aurelia Madame Lynch Nazareth Los Laureles Salvador del Mundo Recoleta Hipódromo San Jorge Villa Morra Terminal Ycua Satí Santo Domingo San Pablo San Cristóbal Manorá L.A. de Herrera Las Lomas Mcal. Estigarribia Cañada del Ybyrai Villa Aurelia San Jorge Loma Pyta San Cristóbal Mbocayaty L.A. de Herrera Villa Aurelia Terminal San Pablo Loma Pyta Mbocayaty Ytay Santa María

Para las propiedades situadas sobre empedrado, el monto establecido por metro cuadrado de tierra es de G. 208.377. En el caso de calles no pavimentadas, la base imponible se reduce a G. 105.767 para este año.

La zona más cara

Finalmente, el primer lugar del ranking como la zona más cara de toda Asunción lo ocupa la ZU13. Esta zona impositiva está integrada por los exclusivos barrios de Santo Domingo, Manorá, Ycua Satí y San Cristóbal.

Vivir en la ZU13 implica una base imponible de G. 565.141 por metro cuadrado sobre calles asfaltadas o adoquinadas. Para terrenos sobre empedrado el costo es de G. 337.823 y sobre tierra de G. 168.911 por cada metro cuadrado.

ZONA URBANA ZU13 Santo Domingo Manorá Ycua Satí San Cristóbal

Por un terreno estándar de 360 m², se puede pagar más de G. 2 millones solo por el valor de la tierra. Este valor puede triplicarse si se suma el impuesto por construcciones residenciales modernas en la propiedad.

Lea más: Asunción: Junta baja hasta 52% el impuesto inmobiliario en centro histórico

Los cuatro barrios “top” de la capital pagarán más del doble que los G. 268.365 por metro cuadrado de tierra, el monto más elevado que pueden llegar a abonar los propietarios de inmuebles en el Centro Histórico.