07 de enero de 2026 - 07:00

Estas son las zonas más caras de Asunción, con el nuevo impuesto inmobiliario

Vista dela esquina de Mariscal López y General Aquino, del barrio Ciudad Nueva, una de las zonás con el impuesto inmobiliario más costoso de Asunción.
Vista dela esquina de Mariscal López y General Aquino, del barrio Ciudad Nueva, una de las zonás con el impuesto inmobiliario más costoso de Asunción.Gustavo Machado

Con la suba de la base imponible para el cálculo del impuesto inmobiliario, son 6 las zonas de Asunciónque lideran el ránking de las más caras de la capital. En esta nota te contamos cuáles son y cuánto cuesta vivir en los barrios que las componen.

Desde este 2026, rige un ajuste del 4,1% en el valor fiscal inmobiliario en todo el país, debido a la inflación acumulada. El incremento afecta a 60 de los 68 barrios de Asunción. Solo el Centro Histórico, tuvo un descenso del 50%. Seis son las zonas de la capital que lideran el ránking de las más caras.

El valor impositivo se determina por metro cuadrado y varía según la zona urbana impositiva en la que se encuentra la propiedad - en Asunción hay 12-y si se está sobre calle asfaltada, empedrada o de tierra.

Esquina de Padre Cardozo y Juan de Salazar, en el conocido barrio Las Mercedes de Asunción.

En el último lugar del ránking, entre las más caras de la capital, se encuentra la zona urbana ZU14, que incluye barrios como Las Mercedes, Jara, Bella Vista, Virgen del Huerto, Mburicaó, Tembetary, Recoleta, Mariscal Estigarribia y Los Laureles.

ZONA URBANA ZU14

Las Mercedes

Jara

Bella Vista

Virgen del Huerto

Mburicao

Tembetary

Recoleta

Mcal. Estigarribia

Los Laureles

Aquí, el costo por metro cuadrado de tierra sobre asfalto o adoquinado se fijó en G. 337.823. Si el inmueble se ubica sobre empedrado, el valor desciende a G. 173.648 por metro cuadrado, mientras que el precio sin pavimento es G. 89.981. Solo por el terreno, sin contar la construcción, se puede llegar a pagar alrededor de G. 1.200.000 por un terreno estándar, de 360 m².

Zona “media”

El siguiente escalón del ránking es compartido por tres zonas urbanas impositivas: la ZU5, ZU10 y ZU12. Estas abarcan una extensa lista de barrios muy cotizados, como Mburicaó, Nazareth, Los Laureles y Recoleta. También incluyen a Villa Morra, Manorá, Las Lomas y San Cristóbal, núcleos de gran actividad económica.

Otros barrios que conforman este segundo peldaño son Obrero, Tacumbú, Pinoza, Vista Alegre, Ciudad Nueva y Tembetary. La lista se extiende a Villa Aurelia, Hipódromo, Terminal, San Pablo, Santa María, Ytay y Loma Pytá. Asimismo, integran estas zonas Virgen de la Asunción, Bella Vista, San Jorge, Madame Lynch y Mbocayaty.

Vista de la avenida Bernardino Caballero esquina Jordania, del barrio Bernardino Caballero de Asunción.

En estas zonas, el costo impositivo sobre asfalto o adoquinado asciende a los G. 402.547, lo que equivale a un impuesto de G. 1.500.000, solo por el terreno, de una medida estándar.

ZONA URBANA ZU5ZONA URBANA ZU10ZONA URBANA ZU12

Silvio Pettirossi

Virgen de la Asunción

Vista Alegre

Tacumbú

Mburicao

Ciudad Nueva

Obrero

Recoleta

Las Mercedes

Pinozá

Villa Morra

Bernardino Caballero

Vista Alegre

Manorá

Jara

Ciudad Nueva

Las Lomas

Virgen de la Asunción

Mburicaó

Cañada del Ybyrai

Bella Vista

Nazareth

Santísima Trinidad

Virgen del Huerto

Tembetary

Mburucuyá

Mburicao

Villa Aurelia

Madame Lynch

Nazareth

Los Laureles

Salvador del Mundo

Recoleta

Hipódromo

San Jorge

Villa Morra

Terminal

Ycua Satí

Santo Domingo

San Pablo

San Cristóbal

Manorá

L.A. de Herrera

Las Lomas

Mcal. Estigarribia

Cañada del Ybyrai

Villa Aurelia

San Jorge

Loma Pyta

San Cristóbal

Mbocayaty

L.A. de Herrera

Villa Aurelia

Terminal

San Pablo

Loma Pyta

Mbocayaty

Ytay

Santa María

Para las propiedades situadas sobre empedrado, el monto establecido por metro cuadrado de tierra es de G. 208.377. En el caso de calles no pavimentadas, la base imponible se reduce a G. 105.767 para este año.

La zona más cara

Finalmente, el primer lugar del ranking como la zona más cara de toda Asunción lo ocupa la ZU13. Esta zona impositiva está integrada por los exclusivos barrios de Santo Domingo, Manorá, Ycua Satí y San Cristóbal.

Valiosa vivienda sobre Nuestra Señora del Carmen, del barrio Santo Domingo, en medio del caos del desagüe pluvial, ofrecida en alquiler.

Vivir en la ZU13 implica una base imponible de G. 565.141 por metro cuadrado sobre calles asfaltadas o adoquinadas. Para terrenos sobre empedrado el costo es de G. 337.823 y sobre tierra de G. 168.911 por cada metro cuadrado.

ZONA URBANA ZU13

Santo Domingo

Manorá

Ycua Satí

San Cristóbal

Por un terreno estándar de 360 m², se puede pagar más de G. 2 millones solo por el valor de la tierra. Este valor puede triplicarse si se suma el impuesto por construcciones residenciales modernas en la propiedad.

Los cuatro barrios “top” de la capital pagarán más del doble que los G. 268.365 por metro cuadrado de tierra, el monto más elevado que pueden llegar a abonar los propietarios de inmuebles en el Centro Histórico.