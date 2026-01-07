Gobernación de Misiones tiene pendiente el pago de G. 19 mil millones a proveedor de almuerzo escolar

La Gobernación de Misiones tiene una deuda de G. 19.300 millones con la empresa Belmac S.A., que es la proveedora del almuerzo escolar a 178 instituciones educativas del octavo departamento.

En ese sentido, el secretario de Hacienda de la institución departamental, Nicolás González, mencionó que la deuda es a consecuencia de la falta de desembolso de los recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas.

Lea más: Hambre Cero: Gobierno debe US$ 110 millones a proveedoras y pone en jaque el programa

“Nosotros tenemos concretamente un saldo adeudado de G. 19.308 millones con la empresa Belmac S.A. La deuda obedece a la falta de desembolso por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene tiempo hasta febrero del corriente año para pagar todas las deudas pendientes”, señaló González.

Al respecto, uno de los representantes de la empresa Belmac S.A., Carlos Carlson, mencionó que están trabajando para facilitar un listado completo con todos los datos de las deudas de las gobernaciones con la empresa; sin embargo, dicha lista no fue facilitada hasta el cierre de esta edición, para contrastar con los datos proveídos desde la institución departamental

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La empresa Belmac S.A., representada por Carlos Atilio Carlson Capli, María Alejandra Mabel Carlson Capli y Rosa Mabel Capli de Carlson, fue la adjudicada para la provisión del almuerzo escolar dentro del programa Hambre Cero en el departamento de Misiones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El contrato fue firmado el 24 de febrero del 2025 y se extiende hasta el 30 de julio del 2027, y el monto adjudicado fue de G. 97.882.206.300 para proveer el almuerzo escolar a 19.500 chicos de los 10 distritos de Misiones.