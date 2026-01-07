Pese a deuda de G. 18.319 millones, garantizan provisión de alimentos del programa Hambre Cero en Paraguarí

Pese a la falta de pago, el representante de la firma Da Silva, aseguró que la empresa garantizará el inicio de la distribución de alimentos para el programa “Hambre Cero” en tiempo y forma en los 18 distritos del noveno departamento.

Durante el año 2025, el programa Hambre Cero benefició en Paraguarí a más de 32.000 alumnos de 400 instituciones públicas, con raciones de desayuno, almuerzo, merienda y cena, según datos oficiales.

El llamado a licitación identificado con el ID N.º 450.700, para la provisión de desayuno, merienda y almuerzo en los distritos de Caapucú, Ybycuí y Mbuyapey, destinado a 5.189 alumnos de 95 instituciones educativas, tuvo como único oferente a la empresa Ladero Paraguayo S.A., representada por el ingeniero Hugo Cáceres Florentín.

Lea más: Hambre Cero: Paraguarí es la primera Gobernación en adjudicar provisión de alimentos a tres distritos

Mediante la Resolución N.º 390/2024, la gobernadora Norma Zárate de Monges (ANR-HC) adjudicó la licitación por un monto de G. 40.505.241.910 a la única firma participante.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Posteriormente, en un segundo llamado a licitación nacional, con ID 458.600, se amplió la adjudicación a favor de la misma empresa Ladero Paraguayo S.A, por G. 200.664.977.520, para la distribución de alimentos a 32.000 alumnos de escuelas y colegios públicos y privados subvencionados, en los turnos mañana, tarde y noche. El contrato se extiende hasta julio de 2027.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Garantizan provisión de alimentos

Da Silva afirmó que la provisión de alimentos en el marco del programa Hambre Cero fue cumplida en su totalidad para los 18 distritos del departamento y reiteró que el retraso en el pago responde a la falta de desembolsos del MEF, una situación que —según indicó— se repite en otras gobernaciones del país.

Lea más: Gobernaciones del interior deben hasta US$ 75 millones a proveedoras de “Hambre cero”

Aseguró que pese a que la Gobernación está en deuda con la proveedora se garantiza la distribución de alimentos para las instituciones educativas. “Es una obligación contractual proveer los alimentos, por lo que haremos el esfuerzo de siempre para cumplir con el compromiso asumido”, indicó.

De acuerdo con datos publicados en la página web del MEF, la Gobernación de Paraguarí en la segunda quincena de noviembre 2025, ya recibió transferencias en concepto del Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE) y recursos del Tesoro, Fuente 10 – Alimentación Escolar, un total de G. 81.074.000. No obstante, aún resta una transferencia similar del mes de diciembre del mismo año para cubrir la deuda superior a G. 18.000 millones con la empresa proveedora.