Tras 25 años en la llanura, el coloradismo busca volver al poder en Santa Rosa

Guillermo Rivarola señaló que hace un tiempo vienen desarrollando conversaciones con distintos dirigentes del Partido Colorado del distrito. Indicó que el diálogo interno es fundamental, ya que las imposiciones no han sido históricamente constructivas para la comunidad santarroseña. En ese sentido, explicó que las negociaciones se encuentran en una etapa avanzada y que se están afinando los últimos detalles para consensuar una propuesta electoral de cara a las municipales del 2026.

En este proceso de consenso, la figura que surge como posible candidato a intendente es el actual presidente de la Junta Municipal, profesor Ignacio Segovia (ANR). Según Rivarola, se trata de un dirigente con fuerte representatividad dentro del coloradismo local y con buena aceptación entre los diferentes movimientos internos del partido, lo que facilitaría la construcción de una candidatura de unidad.

El dirigente colorado afirmó que la intención de los sectores internos es acompañar la eventual candidatura de Segovia, incluso en la posibilidad de que se presente como independiente, con el propósito de recuperar la administración de la Municipalidad. Reconoció que hubo intentos anteriores que no arrojaron resultados favorables, pero sostuvo que el contexto actual obliga a dejar de lado las diferencias personales y priorizar el proyecto político común.

Asimismo, Rivarola recordó que el Partido Colorado lleva 25 años en la llanura política en Santa Rosa. Admitió que el escenario local presenta particularidades distintas a las del ámbito departamental, pero aseguró que mediante el diálogo y la construcción de acuerdos, es posible revertir esa situación. Destacó que existe conciencia política sobre las dificultades, pero también optimismo respecto a las posibilidades electorales.

En cuanto a la conformación de la lista de concejales, explicó que el primer paso será la oficialización de la candidatura a la Intendencia. Posteriormente, se abrirán conversaciones con todos los actores políticos interesados en postularse a la Junta Municipal. Rivarola sostuvo que el proceso requerirá madurez y amplitud, ya que cada equipo buscará aportar sus referentes, con el objetivo de lograr una representación equilibrada y consensuada.

