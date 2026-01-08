Certificado de valor imponible: ¿qué es y es obligatorio para habilitación de vehículos?

Además de las novedades introducidas este año a las gestiones de licencias de conducir, la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial hizo cambios también en el sistema de habilitaciones vehiculares anuales, que también se tramitan en las municipalidades.

Entre los cambios se introduce la obligatoriedad del certificado de valor imponible, que puede ser descargado en el portal del Registro Único de Habilitación de Rodados (RUHR) y sirve para que el contribuyente sepa cuánto deberá pagar en concepto de impuesto por su vehículo, un monto que no incluye las tasas municipales por la impresión del carné de habilitación y otros gastos administrativos.

Sin embargo, ese nuevo requisito no significa que el contribuyente que vaya a una municipalidad a gestionar su nueva habilitación esté obligado a llevar ese certificado, explicó a ABC Cardinal Manuel Aquino, director de Infraestructura Vial y del Automotor de la Agencia Nacional de Tránsito.

Llevar el certificado es opcional para el contribuyente

Aquino indicó que la nueva norma obliga a que el certificado de valor imponible esté en el legajo del vehículo a ser habilitado y que resaltó que el contribuyente puede llevar el certificado impreso si así lo desea, lo que puede ayudar a agilizar su trámite.

Sin embargo, enfatizó que la obligación de gestionar el documento es de las municipalidades y, por lo tanto, no existe ninguna multa para un contribuyente que realice la gestión sin llevar el certificado.

“Uno puede tener a mano (el certificado de valor imponible) para agilizar, pero el funcionario municipal es el que debe imprimir”, subrayó.

¿Qué documentos debo llevar para obtener la habilitación vehicular?

Por lo tanto, como ya era el caso en años anteriores, un contribuyente que quiera gestionar por primera vez una habilitación vehicular en su municipalidad solo debe llevar consigo su cédula de identidad, la cédula verde del rodado y un certificado de vida y residencia que puede gestionar en su comisaría de la Policía Nacional más cercana.

Un contribuyente que quiera renovar una habilitación, en cambio, solo necesita llevar su cédula de identidad, la cédula verde de su vehículo y su habilitación vencida. Añadió que algunas municipalidades también exigen la realización de una inspección técnica vehicular.