Senado sanciona nuevo piso y techo de patente de vehículos

El texto de la ley que vuelve a restablecer “el piso y el techo” para el pago de patentes de rodados se sancionó en pocos minutos y sin debate.

El senador liberocartista José “Pakova” Ledesma, presidente de la Comisión de Asuntos Departamentales, manifestó que se hicieron correcciones que constituyen una herramienta fundamental para promover la equidad en la carga tributaria.

Sostuvo que también se buscan mejorar los ingresos municipales.

La ley fue sancionada a las apuradas, ya que la misma fue presentada a inicios de mes por siete diputados cartistas y un liberocartista. Tuvo media sanción hace una semana y fue sancionada en la víspera.

El objetivo era modificar la Ley Nº 7.459 que fue sancionada el pasado 14 de abril de 2025, tras el fracaso de la ley Nº 7.447, y que establece un cálculo para que el costo de las patentes sea analizado por el valor imponible del rodado.

Es decir, los propietarios de vehículos de alta gama, con la ley vigente están obligados a pagar más y ahora los diputados buscarían reducir el impuesto a ese sector.