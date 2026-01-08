¿Por qué no se implementará aún el sistema de puntos en licencias de conducir?

La ley que establece el nuevo sistema unificado a nivel nacional de licencias de conducir establece la implementación de un sistema de puntuación por el cual los conductores tienen por defecto un número de puntos que iría reduciéndose a medida que estos cometen infracciones y podría resultar en la pérdida de la licencia si esos puntos se agotan.

Aunque la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial anunció recientemente su intención de comenzar a implementar ese sistema de puntos este año, ayer miércoles las autoridades de esa institución anunciaron que esa implementación ocurriría recién en 2027.

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Félix Jiménez, director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito, explicó que la decisión de no implementar aún el sistema de puntos se debe a que es necesario más tiempo para la reglamentación del sistema, la prueba de su funcionamiento y poner todos los detalles a conocimiento de la ciudadanía.

Indicó que la Agencia trabajará en la elaboración de un “manual de procedimiento” que deje claro tanto para funcionarios de la Agencia como para la ciudadanía en general cómo debe aplicarse el sistema para “tener un producto realmente eficiente que sirva para reeducar a toda la ciudadanía” sobre las reglas del tránsito.

Insistió en que el modelo de puntaje no es un sistema que tiene fines “recaudatorios”, sino que apunta exclusivamente a “reeducar a la ciudadanía”.

Licencias con códigos QR

Una innovación en el sistema de licencias de conducir que sí será implementada este año es la introducción de códigos QR en los carnés que sean impresos este año por los 225 municipios que expiden esas licencias en Paraguay.

Ese código QR tendrá como fin permitir a inspectores de la Patrulla Caminera o las policías municipales de tránsito de cada municipio escanearlo con un teléfono para verificar si el conductor tiene su licencia revalidada y al día - reemplazando los stickers o perforaciones en las tarjetas –, además de verificar información sobre infracciones de tránsito que el portador de la licencia pueda haber cometido.

En el futuro, los inspectores podrán consultar también el puntaje que tiene cada conductor en su licencia por medio de ese código QR.

Jiménez enfatizó que las únicas diferencias entre las nuevas licencias y las tarjetas expedidas previamente son la inclusión del código QR en lugar de los cuadros en los que se pegan los stickers o se hacen las perforaciones; y la inclusión de texto en guaraní en la tarjeta.

Recordó que las licencias expedidas en años anteriores – sin QR – y que aún no han vencido seguirán siendo válidas hasta la fecha de vencimiento, por lo que no es necesario que los conductores que tengan esas licencias las reemplacen por las nuevas tarjetas.

Señaló también que muchos municipios no expedirán inmediatamente las nuevas tarjetas debido a que estos probablemente aún cuentan con “stock” de lotes de tarjetas anteriores. Esas tarjetas son proveídas a los municipios por la Agencia Nacional de Tránsito y las municipalidades no están obligadas a dejar de usar las tarjetas que ya tienen hasta que estas se agoten.