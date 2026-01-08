Pobladores de Pindoty siguen aguardando instalación de filtro de aguas residuales prometida por Essap en Coronel Oviedo

La Essap había comprometido la puesta en funcionamiento del sistema de filtrado desde diciembre del año pasado, sin embargo, hasta la fecha las descargas continúan sin ningún tipo de mejora visible. Según los pobladores, el arroyo presenta un estado crítico y el olor se vuelve cada vez más insoportable, especialmente en días de altas temperaturas.

Ante la falta de una respuesta concreta, los vecinos decidieron frenar nuevamente los trabajos de instalación de cañerías del Hospital General de Coronel Oviedo, cuyas aguas residuales tratadas se pretenden bombear hacia los estanques de la Essap. La medida fue adoptada como forma de presión, ante el incumplimiento de los compromisos asumidos por las autoridades.

El poblador Adán Rolón manifestó que la situación del arroyo Pindoty es deplorable y que no cuentan con ningún informe claro sobre el avance real de las obras. Señaló que existieron dos promesas concretas, una por parte de la Essap y otra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC): la instalación de un filtro especial en la última laguna de decantación y la reparación total de los caminos adyacentes a la planta y al trayecto de la cañería del hospital, compromisos que hasta ahora no fueron cumplidos.

Desde la Essap informaron que la orden de servicio para el proyecto denominado “Implementación de Medidas Adicionales a las Lagunas de Estabilización de la Ciudad de Coronel Oviedo” (ID N.º 474.963) fue emitida el 11 de diciembre, con un plazo de ejecución de 90 días, el cual —según la empresa— se encuentra dentro del cronograma previsto. La obra esta a cargo de la empresa MANCUSO & CIA SRL representado por Claudio Cabral Lovera, con una adjudicación de ₲ 509.400.000 para ejecutar los trabajos.

Indicaron además que el plazo solo podría extenderse en caso de inclemencias climáticas, conforme a lo establecido en el contrato, y que hasta el momento la empresa adjudicada no reportó inconvenientes que afecten el normal desarrollo de la obra.

La Essap detalló que tras la orden de servicio se realizaron las mediciones técnicas necesarias para el acondicionamiento de la loseta y la caseta donde serán instalados los filtros del sistema de tratamiento.

El cronograma oficial establece cinco etapas, que incluyen la medición y delimitación del área, la limpieza del terreno, el inicio de la construcción de la caseta, el montaje de los filtros y finalmente la construcción del pozo de succión con las conexiones hidráulicas correspondientes.

La finalización de la obra está prevista para el 11 de marzo de 2026, aunque los pobladores insisten en que hasta que no vean resultados concretos, mantendrán su postura de oposición a nuevas descargas en el arroyo Pindoty.