Fiscalía consigue ampliar el plazo para investigar a Alexandre Rodrigues

El pedido de prórroga fue presentado por los fiscales José Martín Morínigo, Diana Gómez y Francisco Cabrera, encargados de investigar el supuesto intento de frustrar el comiso de los bienes de Alexandre Rodrigues Gomes, incautados en el marco de la causa A Ultranza Py.

En la presente causa el Ministerio Público investiga las transferencias de 4 inmuebles, entre Alexandre Rodrigues Gomes y el Abg. Óscar Tuma, procesados junto a la funcionaria de los Registros Públicos, Alcira Celeste Rodrigues Flores.

En paralelo, también se formuló imputación contra el hijo de Lalo Gomes y las escribanas Blanca Rossana Ozuna Leguizamón, de San Lorenzo; María Luisa Verón de Jara (Areguá) y María Raquel Cáceres Olmedo (Fernando de la Mora), por el caso “copia fiel”.

Los hechos punibles atribuidos a Rodrigues Gomes, son el lavado de dinero, en la modalidad de frustrar su comiso, en calidad de autor; así como la instigación para la producción inmediata de los documentos públicos de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso, de acuerdo con el acta de imputación.

Las escribanas Blanca Ozuna, María Verón y María Cáceres están procesadas por supuesta autoría en los dos últimos delitos citados.