Nacionales
02 de enero de 2026 - 17:16

Fiscalía consigue ampliar el plazo para investigar a Alexandre Rodrigues

Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido exdiputado Eulalio "Lalo" Gomes, afronta varios procesos penales en Paraguay.
Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido exdiputado Eulalio "Lalo" Gomes, afronta varios procesos penales en Paraguay.Carlos Ortega

Un Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos, Anticorrupción y Crimen Organizado atendió la solicitud de la Fiscalía y otorgó la prórroga extraordinaria de seis meses para cerrar la investigación a Alexandre Rodrigues Gomes, hijo del fallecido exdiputado colorado Eulalio “Lalo” Gomes, y otros procesados por supuesto lavado de dinero y otros hechos. La nueva fecha para presentar requerimiento conclusivo es el 24 de julio de 2026.

Por ABC Color

El pedido de prórroga fue presentado por los fiscales José Martín Morínigo, Diana Gómez y Francisco Cabrera, encargados de investigar el supuesto intento de frustrar el comiso de los bienes de Alexandre Rodrigues Gomes, incautados en el marco de la causa A Ultranza Py.

Lea más: Alteración en la DGRP permitió las transferencias entre Alexandre y Tuma

En la presente causa el Ministerio Público investiga las transferencias de 4 inmuebles, entre Alexandre Rodrigues Gomes y el Abg. Óscar Tuma, procesados junto a la funcionaria de los Registros Públicos, Alcira Celeste Rodrigues Flores.

En paralelo, también se formuló imputación contra el hijo de Lalo Gomes y las escribanas Blanca Rossana Ozuna Leguizamón, de San Lorenzo; María Luisa Verón de Jara (Areguá) y María Raquel Cáceres Olmedo (Fernando de la Mora), por el caso “copia fiel”.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los hechos punibles atribuidos a Rodrigues Gomes, son el lavado de dinero, en la modalidad de frustrar su comiso, en calidad de autor; así como la instigación para la producción inmediata de los documentos públicos de contenido falso y el uso de documentos públicos de contenido falso, de acuerdo con el acta de imputación.

Lea más: Abogado “pifió” de juzgado al pedir cancelar transferencias que le hizo Alexandre Rodrigues

Las escribanas Blanca Ozuna, María Verón y María Cáceres están procesadas por supuesta autoría en los dos últimos delitos citados.