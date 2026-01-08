Urgen convocatoria de donantes de sangre: estas son las excepciones

Desde hace aproximadamente 15 días desde el CENSSA realizan un llamado urgente a la ciudadanía para que se acerquen a los centros asistenciales a donar sangre a fin de reponer el stock.

La red actual del CENSSA sufre escasez, debido al viaje de los donantes y a que la demanda en los últimos días del año 2025 hizo que se utilice gran parte del stock. Además, una desventaja con la que cuenta la sangre es que vence por ser un material orgánico.

Elsi Vargas, directora de la institución, dijo que cuentan con el stock para cubrir las urgencias; sin embargo, “es un medicamento que se puede obtener solamente de la gente que extiende su brazo para donar”.

“Nosotros, los seres humanos, somos una fábrica de vida en vida, porque todos los días estamos produciendo sangre que podemos donar un 10% a la otra persona que está necesitando y como vos decís Mabel es la diferencia entre la vida y la muerte en algunos casos”, señaló.

La sangre vence

En cuanto al periodo de vencimiento de la sangre, explicó que cuando uno dona, la misma se fracciona en componentes, ya que tiene varias células vivas que tienen diferentes funciones en el organismo. Este fraccionamiento se hace en glóbulos rojos, plaquetas y la parte líquida que tiene proteínas y defensas, entre otros elementos vivos.

Los glóbulos rojos, que es lo que se utiliza más en los pacientes que sangran o en las cirugías, dura 42 días poniéndola en los reservorios.

Las plaquetas, que son células que se utiliza en los pacientes que tienen cáncer, que están haciendo quimioterapia, solamente duran 5 días.

Y la parte líquida donde están las proteínas y las defensas, se puede congelar a -30° C y tener un poco más de tiempo para usar.

Condicionantes para donar

Desde el CENSSA recordaron que las personas que se hicieron tatuajes pueden donar seis meses después de hacérselos a fin de asegurar que pase la ventana de tiempo y verificar que no tengan ninguna enfermedad.

Para quienes se hacen piercings, normalmente, si se hacen en institución controlada y habilitada legalmente, no les inhabilita a donar, pero si se hacen en un lugar que no cumple con estas condiciones deben esperar también 6 meses.

Las personas que tienen enfermedades de transmisión sexual y lo saben, están inhabilitados para donar, ya que las enfermedades que se transmiten por vía sexual, también se contagian por la sangre.

En caso de desconocer si es que uno tiene una enfermedad de transmisión sexual, hay un cuestionario que se le realiza a los potenciales donantes sobre su vida sexual, que son confidenciales.

“Si hay promiscuidad, si tiene una pareja estable, si tiene relaciones anales, o sea, son puntos así concretos que nosotros hacemos, no porque nos interese la vida como para conocer en forma de información nomás, sino porque nos interesa esa sangre que va a donar la persona, porque esa sangre vamos a utilizar como medicamento para otra persona enferma”, detalló.

Para quienes tienen o tuvieron diagnóstico de hepatitis, los que la tuvieron antes de los 14 años, pueden donar sangre, pero si fue ya en la juventud, después de los 14, y fue hepatitis del tipo B, que es la que se contagia, o del tipo C que se contagia por sangre, están inhabilitados a donar.

Las personas con diabetes o que están con tratamiento contra las diabetes están habilitados como donantes de sangre.

Los que tienen cáncer de médula ósea están inhabilitados, e incluso son potenciales receptores de la sangre donada.

Para quienes tienen tratamiento con la tiamina o vitamina B1 deben terminar su tratamiento para poder donar.

En cuanto al consumo de antidepresivos, Elsi Vargas dijo que depende de si el donante se siente bien y está bien despierto, no tiene restricción alguna para donar sangre.

Quienes sufren una anemia están inhabilitados, ya que la misma es una condición en la que la persona tiene glóbulos rojos bajos.

Si bien la edad máxima para donar es de 65 años, la directora del CENSSA dijo que si uno tiene un estilo de vida saludable, puede seguir donando superando esta edad.

Quienes sufren de mal de chagas también están inhabilitados para donar sangre, al igual que quienes tienen fibromialgia, artritis reumatoidea o quienes se hayan hecho recientemente un implante dental.