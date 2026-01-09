ANDE: conocé las zonas donde habrá cortes programados este domingo

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) informa que este domingo llevarán a cabo trabajos de en varias zonas del país, las cuales estarán sin energía eléctrica durante algunas horas.

En la zona de Nueva Arbolada, Itapúa, el horario de trabajo será de 07:00 a 11:00, para la adecuación de línea de media tensión, el cual estará a cargo del Departamento de Operación de Distribución Regional Sur.

Otra zona donde se desplegarán la cuadrilla de la ANDE será en San Estanislao, desde Avenida Costanera hasta Río Paraguay, barrio San Felipe, Banco San Miguel, Asunción.

El horario de trabajo será de 07:00 a 12:00, donde se llevará a cabo la adecuación de estructura de media tensión, así como el traslado y adecuación de red media tensión protegida. La unidad responsable será el Departamento de Supervisión de Obras de Distribución.

Lea más: Clyfsa vuelve a responsabilizar a la ANDE por cortes de energía en Villarrica

El último lugar donde se realizarán trabajos es el KM 8 Monday, Derivación Condominio Terranova y Shopping Plaza City. Ciudad del Este, Alto Paraná, en el horario de 06:00 a 08:00.

Allí se llevará a cabo el cambio de la línea de 23.000 voltios para el mejoramiento del servicio de energía eléctrica de la zona y del país. Del trabajo se encargará la Sección Administración de Sistemas de Distribución Regional Este.

Se recomienda tomar las medidas preventivas en el horario y zona mencionada, especialmente en hospitales, sanatorios, puestos de salud, Junta de Saneamiento Ambiental, empresas proveedoras de agua potable e instituciones de seguridad pública.

Considerar en todo momento a la línea como energizada, por seguridad y ante cualquier consulta o reclamo está disponible el (021) 537-331. Si los trabajos anunciados concluyen antes del plazo previsto, el restablecimiento de la energía eléctrica será anticipado.