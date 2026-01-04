Clyfsa vuelve a responsabilizar a la ANDE por cortes de energía en Villarrica

La Compañía de Luz y Fuerza S.A. (Clyfsa) responsabilizó nuevamente a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) por los cortes de energía que se registran y podrían intensificarse durante el verano en Villarrica.

El presidente de la empresa privada, Luis María Ocampos, explicó que el problema responde a la falta de inversión en el reemplazo de un transformador de alta tensión perteneciente a la ANDE, instalado en la subestación Paso Pé, cuya capacidad ya no alcanza para cubrir la creciente demanda de la ciudad.

Según Ocampos, este transformador llega a su límite en jornadas de intenso calor, cuando el consumo energético aumenta de manera significativa, lo que deriva en interrupciones generales del servicio eléctrico. Señala que los cortes no son responsabilidad de Clyfsa, que se encarga del mantenimiento y las inversiones dentro de su red de distribución.

El titular de la empresa indicó que la situación ya fue comunicada a la Junta Municipal, al intendente de Villarrica y al gobernador del Guairá, quienes —según dijo— respaldaron el reclamo y habrían elevado notas a la ANDE solicitando una solución.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Ocampos remarcó que se trata de un problema estructural que viene arrastrándose desde hace años y que limita no solo el suministro eléctrico, sino también el crecimiento de la ciudad y la instalación de nuevos emprendimientos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Clyfsa sostiene que la sentencia en conflicto tarifario con la ANDE le favorece parcialmente

Explicó que existen distintos tipos de cortes: los generales, provocados por la saturación del transformador; y los fortuitos o sectorizados, causados por factores climáticos como la caída de árboles, fuertes vientos u otros eventos imprevistos.

También mencionó los cortes programados, generalmente realizados los domingos por la mañana, que son anunciados previamente a los usuarios y tienen carácter preventivo para mantenimiento del sistema.

No obstante, fue enfático al señalar que los cortes generales de toda la ciudad “no deberían ocurrir” y calificó la situación como “grave”, advirtiendo que este tipo de interrupciones seguirá repitiéndose mientras no se concrete la inversión necesaria.

Ocampos insistió en que Clyfsa se ofreció a financiar la compra de un nuevo transformador de mayor capacidad, ante las limitaciones económicas de la ANDE, con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio.

Lea más: Clyfsa vs ANDE: el conflicto se reaviva en medio de cortes energéticos

“Nosotros podemos comprar el transformador para salvar a la ANDE, pero no hemos tenido respuesta”, afirmó, aclarando que existe un impasse jurídico entre ambas instituciones, aunque sostuvo que el aspecto técnico debe resolverse independientemente de esa disputa.