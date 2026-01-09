Ayolas: violencia familiar y hurtos marcaron la primera semana de enero

Mora señaló que el operativo denominado “Año Paha” arrojó como resultado la aprehensión de aproximadamente ocho personas por distintos hechos punibles. Entre los casos registrados, sobresalieron varios relacionados con violencia familiar y uno por supuesto hecho de hurto. Este último guarda relación con un presunto intento de hecho punible contra la propiedad, ocurrido en el interior del Colegio Nacional de Enseñanza Media Diversificada de la Villa Permanente del distrito.

El comisario principal precisó que el aprehendido por este caso se encuentra actualmente a disposición del Ministerio Público. Asimismo, explicó que desde hace varias semanas el personal policial viene realizando controles aleatorios en zonas donde se encuentran ubicadas instituciones públicas, con el objetivo de prevenir hechos ilícitos y reforzar la seguridad en sectores sensibles de la ciudad.

En ese contexto, fueron aprehendidas dos personas, una de ellas menor de edad, quienes presuntamente tenían intenciones ilícitas en la citada casa de estudios. Del poder de los mismos se incautó una motocicleta de la marca Kenton, modelo C110, color azul, que carecía de documentación al momento de la verificación por parte de los agentes intervinientes.

En otro momento, Mora declaró que desde hoy se encuentra en marcha el operativo denominado “Verano Seguro”. El lanzamiento oficial de este dispositivo de seguridad se realizó el viernes último en la comunidad de Villa Florida, distrito de Misiones. El operativo contempla una serie de acciones preventivas orientadas a reforzar los controles durante la temporada estival.

Dentro de estas tareas se incluyen verificaciones de documentaciones de automóviles y motocicletas, además de la solicitud de la cédula de identidad a las personas que circulan en la vía pública. Los controles estarán centrados, especialmente, en casos de menores de edad que se encuentran al mando de motocicletas, una situación que se observa de manera reiterada, principalmente en las zonas céntricas de la ciudad.

Finalmente, el jefe policial instó a la ciudadanía a tomar conciencia y evitar entregar vehículos a menores de edad. Señaló que el objetivo principal es prevenir accidentes de tránsito, recordando un hecho reciente ocurrido en Alto Paraná, donde una niña de cinco años falleció tras un accidente mientras viajaba como acompañante en una motocicleta conducida por su hermana de 11 años.

