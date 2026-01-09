“Botón Lince” es lo más buscado dentro de Portal Paraguay, según Mitic

Desde el año pasado que el Gobierno habilitó el “Botón Lince” dentro de la plataforma Portal Paraguay, la aplicación en la que se pueden acceder a los documentos digitales y otros servicios referentes al sector público.
Según el Mitic, a casi un mes del lanzamiento de esta forma de comunicarse con un uniformado del mencionado grupo que se encuentre en las cercanías, hasta ahora se posiciona como la opción más buscada dentro de la aplicación.
El uso de este botón usa la geolocalización para contactar a un uniformado cercano, aunque de momento solo funciona en la capital, Asunción, y el departamento Central, ya que para el resto del país el pedido es redireccionado al 911.
Asimismo, para su utilización, se debe tener la sesión iniciada dentro de la aplicación.
Otros servicios buscados
En “segundo lugar” entre las búsquedas durante el último mes del año del 2025 fue todo lo referente al Instituto de Previsión Social (IPS) y la mayoría eran relacionadas con el servicio Mi IPS.
Finalmente, como la tercera opción más buscada fue todo lo que refiere a la vacunación, justamente en la temporada de vacaciones y viajes. Un último dato referente a esta aplicación es que cuenta con unos 1.370.000 usuarios registrados.
