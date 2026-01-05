Carnaval encarnaceno: estas son las alegorías y comparsas que harán vibrar la ciudad

Las fechas oficiales que compondrán el calendario del Carnaval Encarnaceno 2026 se iniciarán con la primera ronda el sábado 17 de enero, seguida por la segunda ronda el sábado 24 de enero y la tercera el sábado 31 de enero. El mes de febrero recibirá la cuarta ronda el sábado 7 de febrero, culminando con el gran cierre el sábado 14 de febrero, en coincidencia con el Día de los Enamorados.

Participarán de la competencia en la categoría de comparsas cinco clubes: Pettirossi, 22 de Septiembre, San Juan, Universal y Nacional. Entretanto, en la categoría de carrozas estarán los clubes Sacachispas y Radioparque.

Entre las novedades destacadas para este Carnaval se encuentran las comparsas con mayor cantidad de bailarines en pista, por lo que cada club tendrá más de 100 artistas en cada alegoría. También la vuelta de imponentes espaldares de 4 metros y la ampliación de la capacidad del “sambódromo” hasta las 17.000 personas.

El Carnaval Encarnaceno 2026 será la edición número 100 de la gran fiesta en la capital de Itapúa. Si bien los registros del carnaval datan de mucho antes, el evento tuvo varias interrupciones a lo largo de los años por el ciclón histórico que azotó a la ciudad, la Guerra del Chaco (1932-1935), golpes de Estado y durante la pandemia de covid-19.

Alegorías

Las alegorías son los temas centrales o conceptos artísticos que cada club o comparsa elige para representar durante el desfile. Estas guían toda la propuesta estética y narrativa de la agrupación en una edición específica. Cada año, todos los clubes confeccionan los trajes, las coreografías y las músicas relacionadas con un nuevo tema.

El Club Pettirossi compondrá este año “Argentina: Tierra de Pasión”; su principal figura será la reina Pía Gamón y la emperatriz Alejandra Montenegro, actual reina del Carnaval 2025.

El Club San Juan propondrá “¡Dale Play! – Que el San Juan suena así”, con su reina Ángeles Ríos y sus figuras principales. El Club Nacional traerá un viaje nostálgico con “Volver a Sentir: Un viaje por las décadas”, con Iara Brítez como reina.

El Club Universal expondrá el tema “Universal Bowl” y su reina Gabriela Miranda, mientras que el Club 22 de Septiembre opta por el arte conceptual de “Avada Kedavra: El Encanto Mortal” y su reina Sharon Flecha.

Categoría Carrozas

La categoría de carrozas es una competencia de ingeniería artística y diseño monumental, diferenciándose de las comparsas por centrar su impacto en estructuras móviles gigantescas, en lugar de grandes bloques de bailarines.

Además de premiar a la carroza, el destaque principal se centra en la representación del tema y de la reina de la carroza.

En esta edición, el Club Radioparque presentará “Poseidón: El Reino de las Aguas Prohibidas”, con su reina Ana Paula Aquino. Entretanto, el Club Sacachispas honrará la riqueza de la cultura azteca con su alegoría “México Eterno” y su reina Sabrina Pecin.

Este año habrá cinco fechas de Carnaval Encarnaceno, por lo que la organización dispuso que solo cuatro comparsas se presentarán por noche, dejando a una libre en cada ronda.

Orden de largada

Las comparsas partirán en el siguiente orden cada noche de Carnaval:

Sábado 17:

Universal. Nacional. San Juan. 22 de Septiembre.

Sábado 24:

Pettirossi. Universal. Nacional. San Juan.

Sábado 31:

22 de Septiembre. Pettirossi. Universal. Nacional.

Sábado 7 de febrero:

San Juan. 22 de Septiembre. Pettirossi. Universal.

Sábado 14 de febrero: