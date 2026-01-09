Masiva renuncia de psiquiatras en CESI del IPS genera retraso en consultas hasta abril

En setiembre del año pasado, el Centro de Especialidades en Salud Integral (CESI) del IPS, registró la renuncia masiva de psiquiatras. De 14 especialistas en este rubro, 6 presentaron su renuncia.

Según denuncias, estas salidas se dieron debido a que existen médicos que son planilleros en el centro y que no se presentan a trabajar, lo que implica que los pocos especialistas en salud mental, queden colmados de pacientes en espera.

“Hay mucha gente en la lista de espera para turnos. Dicen que habrá turnos recién para marzo o abril. Están renunciando desde noviembre y cada vez se van más, es porque colocan a planilleros que sólo van a marcar, entonces los pocos que trabajan se llenan de pacientes", denunciaron pacientes del CESI.

Además, los pacientes que si tienen turnos en enero, deben aguardar por horas para ser atendidos por los especialistas, pese a la gravedad de algunos diagnósticos.

Respuesta del IPS

El doctor Luis Fleytas, director de Hospitales del Área Central del IPS, confirmó que existe una renuncia masiva de psiquiatras en el CESI, según dijo, desde setiembre del 2025.

“En el centro de salud mental tenemos en total 14 psiquiatras; 10 que son de adultos, y 4 que son de niños, de los cuales 6 habían renunciado en septiembre. Pero a mediados de diciembre ya hemos conseguido contratar nuevamente 6 para reponer los que habían renunciado”, manifestó.

Aseguró que es muy difícil conseguir este tipo de especialistas en el país, pues la mayoría tienen todos los vínculos máximos permitidos en el sector público o de la previsional. Agregó que hay que tener en cuenta que enero es un mes de vacaciones, por lo que el servicio se resiente sí o sí.

“Los turnos que se habían quedado pendientes ahora están siendo todos reasignados otra vez, esperamos este mes ya regularizar los turnos que quedaron por la salida de los especialistas”, remarcó.

Motivo de renuncia

Con respecto al presunto planillerismo en el CESI, el doctor Fleytas afirmó que “es difícil que se den casos de este tipo, porque todos los pacientes se ingresan al sistema y si un doctor no atiende o no se presenta, va a saltar la información”.

Alegó que desconocen el motivo de salida de los especialistas.

“Puedo dar mi opinión personal. En el sector privado se gana mucho más que en IPS. Una consulta cuesta G. 400.000, algo que acá no se alcanza”, manifestó.

También indicó que tienen una cantidad importante de consultas por hora, aunque respetan los estándares internacionales que hablan de 6 pacientes por turno en esta especialidad.