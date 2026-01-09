IPS: familiares de pacientes sufren en albergue sin ventilación y baños precarios

Familiares de pacientes internados en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social (IPS), denuncian que el albergue provisorio se mantiene en las más precarias condiciones, mientras se espera que las obras del albergue que construyen en el sitio se termine para fines de marzo.

El 19 de diciembre de año pasado, desde IPS anunciaron un “proceso de reacondicionamiento integral del albergue destinado a los familiares de pacientes de la Unidad de Emergencias Médicas Adultos (UEMA)”.

Lea más: Esto respondió el director de Ingavi ante denuncia por falta de médicos

Durante esta obra, se habilitaron toldos temporales para que los familiares puedan permanecer en vigilia ante las necesidades de los pacientes.

“El área provisoria contará con climatización, sanitarios y los servicios básicos necesarios, asegurando un entorno cómodo y digno para los acompañantes”, habían prometido desde el IPS a los familiares.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lejos del entorno “cómodo y digno”

Los familiares de los pacientes internados en el Hospital Central, desmienten la versión del IPS sobre un albergue transitorio “cómodo y digno” en los toldos instalados cerca de la urgencia.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: IPS pone en riesgo a pacientes con dermatitis atópica severa al no proveer medicamentos

“Hace demasiado calor, acá no hay aires acondicionados, por lo menos ventilador tendrían que tener”, lamentó el papá de una paciente en etapa de post parto.

Los acompañantes también reclamaron por la precariedad de los sanitarios móviles instalados en el lugar. “Demasiado mal olor expide, imposible es estar cerca”, expresaron.

Indicaron que los baños tienen pérdida de agua. En el exterior de estos espacios se observa claramente cómo el líquido vital se esparce por doquier.

Albergue lleno de moscas

Ante la precaria y denigrante situación en los toldos, algunas familias apuntaron a que prefieren permanecer en el patio, donde montan sus sillones, colchones o mantas para dormir por las noches.

Lea más: IPS habría pagado “aguinaldo extra” a funcionarios, pero gerente financiera lo niega

“Hace dos días estoy acá, acompañando a un familiar. Hay hacinamiento en las carpas. Hay muchas moscas también, es insalubre, los pisos todos sucios”, lamentó una acompañante.

El reacondicionamiento del albergue frente al servicio de urgencias debería estar listo en unos 60 días, según informaron desde la previsional.