Sampedranos anuncian movilización para exigir al MOPC el arreglo de la ruta PY08

La reacción de la ciudadanía tiene que ver con la falta de respuesta del Ministerio de Obras para reparar la ruta, que hace mucho tiempo se encuentra en deplorables condiciones, siendo una de las principales causas de accidentes los peligrosos baches que abundan a lo largo de este trayecto.

Ayer, en horas de la tarde, nuevamente se produjo un lamentable suceso que causó la muerte de dos personas a consecuencia de un profundo cráter ubicado en la ruta PY08. El hecho se registró en el km 406 de la compañía Costa Puku, distrito de Lima, donde murieron una madre y uno de sus hijos que la acompañaban a bordo de un automóvil, tras un choque frontal con un camión de gran porte en el momento de tratar de esquivar el enorme bache.

Al respecto, un poblador de la colonia Naranjito, del distrito de Gral. Resquín, Justino Romero, se refirió al deplorable estado en que se encuentra la ruta PY08, especialmente desde la Calle 6.000 de Guajaybí hasta el municipio de Azote’y, departamento de Concepción, que últimamente se convirtió en la ruta más peligrosa para el tránsito de todo tipo de vehículos y que ya ocasionó la pérdida de muchas vidas humanas por la falta de mantenimiento de la transitada vía.

Por otro lado, el lugareño manifestó que su entorno familiar ya fue víctima de las consecuencias negativas ocasionadas por la desastrosa ruta PY08. En ese sentido, comentó que el pasado 29 de diciembre de 2025 uno de sus hijos estuvo involucrado lamentablemente en un accidente fatal ocurrido en la jurisdicción de Guajayvi, donde la víctima fue una joven de 27 años que circulaba en una motocicleta con su hermana, que al intentar esquivar algunos baches cayeron frente al vehículo que manejaba su hijo, señaló.

Antecedentes

Con respecto a los hechos ocurridos en los años 2025 y 2026 a consecuencia de los baches, mencionamos algunos de los sucesos que se registraron en el trayecto de esta ruta. Año 2026: 4 de enero, vuelco de vehículo en la zona de Morombi; 6 de enero, choque frontal en la comunidad de Almeida; 8 de enero, choque de un automóvil con un camión semirremolque con el saldo de dos muertos y un herido en Lima.

Año 2025: 8 de enero, muere un conductor tras esquivar un bache en Liberación; 26 de junio, falleció un conductor en un choque frontal en la jurisdicción de Barrio San Pedro; 10 de diciembre, un auto fue atropellado por un camión de carga y lanzado a la cuneta a raíz de un bache; 29 de diciembre, murió una joven motociclista en la zona de Morombí, jurisdicción de Guayaybi. Sin embargo, existen varios sucesos que no fueron registrados en la lista de la Policía Nacional debido a que no se presentaron las denuncias.

Hora de hacer algo

Por su parte, otro poblador de la zona, Eugenio Rodas, mencionó que es hora de que la población haga sentir con más fuerza el reclamo a las autoridades del MOPC para ver si escuchan el clamor de la ciudadanía, que desde hace años está pidiendo la reparación de este tramo donde ya fallecieron muchos compatriotas por las malas condiciones de la vía, refirió.

Empresa adjudicada<b> </b>

Según datos proporcionados desde el MOPC, la obra de reparación de este tramo ya fue adjudicada a la empresa Tocsa S.A, por un monto de G. 99.176.795.437, y que ya debía empezar los trabajos el 2 de enero de este año, pero que supuestamente se presentó una protesta por parte de otra constructora que impidió el inicio de la reparación hasta este momento.