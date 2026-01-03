Peligrosos baches pululan en el centro de Asunción

Los primeros días del 2026, para quienes circulan por las calles de Asunción presentan los mismos problemas que el año pasado, pero incluso más agudizados debido a los días feriados y a la desatención de las instituciones públicas que debieran solucionarlos.

Sobre las calles Herrera y Caballero, en pleno centro de la capital del país, hay un patente ejemplo del caótico estado de las calles y lo difícil de transitarlas.

Lea más: Asunción: Enormes baches sobre Fernando de la Mora generan caos y peligro en el tránsito

Enormes agujeros, que suman más de 20, se han profundizado en los últimos días en esa esquina. Además, cuadras arriba, un caño roto de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap) pierde agua potable. El vital líquido, pese a su importante valor, se desperdicia recorriendo Caballero hasta llegar a la esquina con Herrera, donde se acumula en los baches.

La combinación convirtió a la esquina en un peligro para quienes pasan por estas transitadas calles.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Baches y accidentes de tránsito

Ómnibus de pasajeros, incluidos los nuevos buses eléctricos donados por Taiwán, trabajadores y obreras en motocicletas y vehículos familiares deben hacer malabares en un intento de pasar por la zona evitando caer en los agujeros más grandes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Incluso, este fin de semana, por la tarde, dos vehículos acabaron chocando en esta esquina, dejando daños materiales.

Lea más: Obras inconclusas de Nenecho son un peligro para el tránsito

Con todo, la pésima situación de esta zona del centro seguía así este sábado. Vecinos de la zona contaron que llamaron a reclamar la situación a la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente Luis Bello (ANR-cartista) y a la Essap, presidida por Luis “Luifer” Bernal (ANR-cartista), sin tener respuesta.

Baches y más baches

El problema de los baches con agua que pierden los caños de Essap y con agua servida, se extiende por todos los barrios de Asunción, incluso en avenidas muy transitadas, como Fernando de la Mora en torno al cruce con General Santos, donde la proliferación de estos agujeros genera complicaciones al tránsito vehicular.