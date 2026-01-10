Posponen ensayo general del Carnaval por lluvias en Encarnación

La Asociación Club de Clubes comunicó la reprogramación del Ensayo General del Carnaval Encarnaceno, que tenía que desarrollarse este sábado. El espectáculo se desarrollará este domingo 11, a las 20:00, en el Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez”, llamado popularmente Sambódromo.

Los organizadores manifestaron que la decisión fue tomada ante la inestabilidad climática que persiste en la ciudad.

El objetivo es resguardar a los artistas, que pueden resbalar con la pista mojada. Además, también para resguardar al público que estaría presente en el evento.

En la región, un núcleo de tormentas se presentó desde la mañana. En Encarnación, la precipitación acumulada alcanzó 19,6 mm al cierre de esta edición. Otros registros importantes se dieron en General Artigas, 22,1 mm, y Hohenau, 38,1 mm.

Según el pronóstico extendido de la Dirección de Meteorología e Hidrología (DMH), se espera clima caluroso para este domingo, con temperaturas que oscilarán entre los 17 °C y 27 °C. No se esperan lluvias para los próximos días.