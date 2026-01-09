Refuerzan seguridad en zonas turísticas con el Operativo Verano 2026 en Itapúa

La Dirección Departamental de la Policía Nacional en Itapúa, a cargo del comisario general inspector Hilario Godoy, realizó este viernes la formación de personal táctico, técnico y de prevención y seguridad, en el marco del lanzamiento oficial del Operativo Verano 2026. El acto se llevó a cabo a las 7:30 de la mañana en el playón de la Costanera República del Paraguay, específicamente en el sector de la playa San José, en la ciudad de Encarnación.

El operativo contará con la colaboración de personal de Prevención y Seguridad (masculino-femenino), más personal del Departamento Táctico (LINCE – GEO), personal Técnico (Antinarcóticos, Automotores, Inteligencia, Delitos Económicos, Investigaciones, Criminalística e INTERPOL), a cargo de oficiales jefes y oficiales subalternos, conforme a la Orden de Operaciones N° 09 y Nota de Servicio N° 57/2026, con el objeto de brindar seguridad, atendiendo a la masiva afluencia de personas en los lugares veraniegos y otros eventos a realizarse en el Departamento de Itapúa.

Con este operativo, la Policía Nacional apunta a reforzar la seguridad en las zonas turísticas del departamento, teniendo como principal foco a la capital departamental, pero también a otros puntos de alta concurrencia como Carmen del Paraná, San Juan del Paraná y otros destinos turísticos de Itapúa.

El despliegue priorizará la cobertura de espacios públicos, como playas, plazas y sectores de gran afluencia de personas, así como la zona céntrica de Encarnación, atendiendo al movimiento de grandes caudales. Además, se reforzará la seguridad en eventos multitudinarios, entre ellos el tradicional Carnaval Encarnaceno.

Refuerzos de otros departamentos

Como parte del refuerzo, llegarán entre 70 y 80 uniformados provenientes de los departamentos de Caazapá y Misiones, quienes se asentarán temporalmente en Itapúa para sumarse a las tareas de prevención. En total, el operativo contará con unos 300 efectivos desplegados en todo el departamento.

Asimismo, se anunció que habrá una guardia permanente las 24 horas en la playa San José, considerada el punto de mayor concurrencia en la región durante la temporada de verano.

En paralelo continuarán la cobertura de entes bancarios en Noreste, como en todo el territorio del departamento.