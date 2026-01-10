Sinamed denuncia falta de seguridad en las rutas del Norte

A través de un comunicado, el Sindicato Nacional de Médicos se dirigió al Gobierno Nacional, bajo la Presidencia de Santiago Peña, y a la población en general; ante los dos trágicos accidentes que cobraron la vida de 2 jóvenes médicos en menos de una semana sobre las rutas del norte del país: la PYO8 y la PYO3.

“Estos hechos no son aislados siendo víctimas muchos paraguayos y sus familias que han perdido seres queridos generando un daño irreparable”, señala el escrito.

Seguido amplía: “Hemos perdido el 08/01/2026 al doctor Guillermo Britos Cristaldo y a su madre, en el Distrito de Lima. Hoy 10/01/2026 al doctor José Reyes Barboza, médico otorrinolaringólogo, de tan sólo 28 años de edad, en el Distrito de 25 de diciembre, ambos en el Departamento de San Pedro”.

“Estas muertes se produjeron por el abandono de estas rutas. Hago hincapié a los médicos que se trasladan desde Asunción u otra ciudad al norte del país, e incluso para los propios colegas que se movilizan dentro del mismo departamento poniendo en riesgo la vida en cumplimiento del trabajo en las guardias o consultas médicas”, remarca el texto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Choque fatal en San Pedro: estado de la Ruta PY08 en zona del accidente es “pésimo”, según fiscal

Las exigencias

En otro momento del comunicado, el Sindicato Nacional de Médicos exige:

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Duplicación de las rutas del norte del país.

La reparación de las rutas, con bacheos de calidad y su mantenimiento permanente hasta la construcción de una nueva ruta mucho más moderna y segura para todos los paraguayos.

Señalización de las rutas, que mejore la visualización principalmente en las noches.

Corrección del asfalto donde se forman los espejos de agua.

Iluminación inmediata en las zonas de neblinas formadas por los cauces hídricos.

Construcción de banquinas. Las rutas del norte del país no tienen banquinas.

Monitorización del tránsito, estableciendo altas multas a los camiones que cruzan su carril empujando a los autos pequeños a tirarse a la nada. Además de la circulación de los que reúnan las condiciones técnicas.

Pago de indemnización a las familias que han sufrido accidentes o han perdido a sus familiares por el mal estado de las rutas.

Por otra parte, al Ministerio de Salud solicitan:

Pago de desarraigo para todos los que realizan más de 100 km por día (contabilizando ida y vuelta) o de lo contrario establecer incentivos para lograr el arraigo.

Pago de un seguro de salud para todos los médicos.

Pago de un seguro de vida. Recordando que no contamos con seguro social.

Seguro social para todos sus trabajadores.

Remarcan que el único objetivo es que el trayecto que realice un médico en cumplimento sea un camino seguro que no ponga en riesgo su integridad física o mental, y menos su vida, así como de todos los ciudadanos paraguayos que circulamos por esas rutas.

“Hacemos responsable al Gobierno Nacional, al Presidente de la República Santiago Peña, y la Ministra de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) de las condiciones en que se encuentran las rutas nacionales y que han producido la muerte de nuestros colegas médicos”, concluye el comunicado.