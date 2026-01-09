Choque fatal en San Pedro: estado de la Ruta PY08 en zona del accidente es “pésimo”, según fiscal

En horas de la tarde de ayer jueves se produjo un choque entre un automóvil y un camión sobre la Ruta PY08, cerca del distrito de Lima, departamento de San Pedro, que resultó en la muerte de la conductora del automóvil, una abogada de nombre María Luz Cristaldo; y uno de sus hijos adultos, Guillermo Armando Britos, quien la acompañaba.

Otro hijo de la mujer, Marcos Daniel Britos, también mayor de edad, quien igualmente viajaba en el automóvil, sobrevivió la colisión, pero quedó en estado grave.

En conversación con ABC Cardinal, el fiscal Juan Daniel Benítez, quien investiga el incidente, explicó que el estado de la capa asfáltica en la zona en que ocurrió el accidente es “pésimo” y que se pueden observar “un montón de baches” en la zona.

Agregó que otros factores como la abundancia de subidas y bajadas en las que puede haber poca visibilidad y la frecuente presencia de bruma en la zona, emergente de arroyos cercanos, han provocado ya varios accidentes en esa área.

Conductora perdió el control de su automóvil

El fiscal Benítez citó testimonios brindados por el conductor del camión involucrado en el choque de ayer, quien manifestó que vio venir “en zigzag” el automóvil que conducía Cristaldo en el sentido opuesto. Se presume que la mujer realizó una maniobra brusca para evitar golpear un bache y perdió el control de su rodado.

Vehículos compactos como Toyota Vitz que conducía la abogada tienen tendencia a perder la dirección en circunstancias como la que se produjo ayer en la Ruta PY08, señaló el fiscal.

Luego de salirse del control de su conductora, el automóvil derrapó y chocó con el camión, que lo embistió en el costado derecho.

Tanto María Luz Cristaldo como Guillermo Britos fallecieron en el sitio del choque, mientras que Marcos Britos fue sacado del automóvil por vecinos de la zona y trasladado por bomberos al Hospital General de Santa Rosa del Aguaray, y luego fue remitido al Hospital de Trauma de Asunción.