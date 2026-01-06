Con música, tradición y competencia, Piribebuy rendirá tributo a su Poncho Para’í

La competencia oficial contará con cuatro grupos: Las Paraguayas, Pasión Musical, La Selección y Mily Brítez y su grupo, quienes buscarán conquistar al público mediante el aplauso del público, medido con un aplausómetro y proyectado en una pantalla gigante, para que todos los asistentes puedan seguir la puntuación en tiempo real.

Además de los grupos en competencia, la jornada contará con la presentación de grupos invitados, que llenarán la noche de música y color. Entre ellos se destacan: Los Ojeda, Grupo Generación de Villarrica, Carluchín Alcaraz y su Grupo Sintonía, Grupo Tercera Capital, Kchiporros, Rumberos, Piribebuy Jeroky, Las Botelleras y Grupo Alma Guaraní.

La presencia de estos artistas asegura un espectáculo variado, que combina la música tradicional paraguaya con ritmos modernos y populares.

Tradición y cultura

El Festival del Poncho Para’í no solo es una competencia de música, sino también un espacio de encuentro cultural, donde vecinos y visitantes disfrutan de la gastronomía local, artesanías y actividades para toda la familia. Durante la jornada, Piribebuy se transforma en un epicentro de tradición y alegría, atrayendo a miles de personas que llegan desde diferentes puntos del país.

“Este festival es uno de los eventos culturales más significativos del Paraguay. Nos llena de orgullo poder mostrar el talento de nuestros artistas y mantener viva la tradición del Poncho Para’í, que forma parte de nuestra identidad”, destacó Daniel Espínola, director de Arte y Cultura de la Municipalidad.

Espínola destacó que, a lo largo de sus más de dos décadas, el festival ha consolidado su prestigio, convirtiéndose en un referente nacional que promueve la música paraguaya, fomenta el talento local y preserva las tradiciones que identifican a la comunidad.

Con una programación variada, artistas de renombre y la participación activa del público, esta edición promete ser una de las más emocionantes, reafirmando al Poncho Para’í como uno de los eventos culturales más importantes de Paraguay.

