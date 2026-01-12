Abasto: reportan suba de precios y caída de ventas

En el Bloque C del Mercado de Abasto, un equipo de ABC TV verificó este lunes que se reporta un aumento de precios en productos de la canasta básica.

El tomate de segunda -o de peor calidad- se comercializa entre G. 7.000 y G. 8.000, mientras que el tomate regular registró un fuerte incremento, ya que ayer costaba G. 9.000 y hoy se encuentra entre G. 14.000 y G. 16.000.

Según indicaron las comerciantes, el aumento del precio del tomate podría deberse a la escasez del producto nacional.

Otro producto que presenta un aumento es el locote, cuyo precio pasó de G. 10.000 a G. 15.000 el kilo. “Se lleva igual. Más poco, pero se lleva”, indicó una comerciante.

Ventas en baja durante el mes de enero

En cuanto al movimiento comercial, las vendedoras señalaron que durante este mes de enero el Mercado de Abasto registra una baja rentabilidad.

“No hay nada, no pasa nada, se nota que la gente se va de vacaciones. Enero suele ser así. Bajísimo todo. Cada año bajan las ventas”, expresó una comerciante.

Agregó que uno de los factores que incide en la disminución de las ventas sería el aumento constante del precio de los productos.