RGD: cuarta condena, esta vez por extorsión, a tres años de cárcel

Ramón Mario González Daher, expresidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) y otrora hombre fuerte de Luque, conoció hoy su cuarta condena, esta vez a tres años de pena privativa de libertad por extorsión al empresario Alberto Antebi.

La sentencia, dictada por el Tribunal de Sentencia presidido por Laura Ocampo e integrado por Fabián Weisensee y Cándida Fleitas al término del juicio oral y público iniciado el 19 de junio pasado.

En sus alegatos finales presentados esta mañana, el fiscal Luis Piñánez, de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (Udea) solicitó una condena de 5 años de pena privativa de libertad para RGD.

Idéntica pena solicitó el abogado querellante Marcio Batillana, representante del empresario afectado.

La acusación contra Ramón González Daher

Según la acusación fiscal entre los meses de junio y julio de 2021 Ramón Mario González Daher exigió de manera reiterada a Alberto Helfon Antebi Duarte a que le entregue dinero en efectivo o cheques por montos superiores a la deuda que había contraído con el acusado y, a cambio RGD le devolvería tres cheques que la víctima le había librado en el año 2019, cargo Banco Atlas, habilitados a nombre de Antebi Duarte.

La Fiscalía agrega que González Daher indicó a Antebi Duarte que si no realizaba la refinanciación o el pago en efectivo, presentaría los cheques ante la entidad bancaria para el cobro, por lo que para evitar la cancelación de su cuenta bancaria por la presentación de los cheques que podrían no ser cubiertos por falta de fondos, Antebi Duarte procedió a la recepción y consecuente canje de dichos cheques, suscribiendo nuevos instrumentos de pago por montos más elevados.

Cheques utilizados para la extorsión fueron sustraídos del PJ

Los cheques recibidos por el empresario Alberto Antebi, por parte del usurero luqueño, son por US$ 560.000, US$ 450.000, US$ 100.000, que suman un total de US$ 1.110.000, siempre de acuerdo a lo señalado en el requerimiento conclusivo.

La particularidad de este caso consiste en que los documentos utilizados para la extorsión a Antebi integran el lote de más de 400 cheques sustraídos del juzgado penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos N° 1, a cargo del juez Humberto Otazú. Estos documentos eran parte de las evidencias ofrecidas como prueba en el marco de la causa N° 122/2019, caratulada “Ramón Mario González Daher s/ lavado de dinero y otros”, caso en el cual fue condenado a 15 años de cárcel por usura, lavado de dinero y denuncia falsa.